Weserpark-Centermanagerin Monika Mehrtens und Edeka-Filialleiter Rainer Ehme. (Petra Stubbe)

Die Bauarbeiten sind auf der Zielgeraden. Es sind nur noch Stunden, die das Edeka Center im Weserpark von seinem Betriebsstart trennen. Diesen Donnerstag werden sich die Türen des nun seit dem Umbau mit 6800 Quadratmetern größten Edeka Norddeutschlands für die Kunden öffnen. Laut Marktleiter Rainer Ehme ist ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in den Komplettumbau des Areals geflossen, an dem sich früher Real befunden hat.

Die Arbeiten hatten im April begonnen, und in den vergangenen Wochen sei man nun mit der Einrichtung und dem Sortiment beschäftigt gewesen, so Ehme. Die Einschränkungen wegen der Pandemie hätten keinen wesentlichen Einfluss auf die Arbeiten gehabt. Die Palette soll rund 50.000 Produkte umfassen, wobei von Eigenartikeln, Markenware und Bioprodukten bis hin zu internationalen Spezialitäten viel geboten werden soll.

Theoretisch könnten sich nach aktuellen Corona-Regelungen übrigens knapp 550 Kunden gleichzeitig im Markt aufhalten, aber diese Zahl werde man nicht als Limit nehmen, so Ehme. „Wir machen bei 450 Schluss“, bekräftigt er. Die Kundenzahl wird auch nicht per Hand oder per Einkaufswagen abgezählt, sondern von Kameras überwacht.