Die Zukunft des Standorts der Norddeutschen Landesbank in Bremen ist ungewiss. Wie viele der 400 Mitarbeiter in der Hansestadt bleiben werden, steht nicht fest. In der vergangenen Woche trafen sich die Eigentümer der Bank mit Sitz in Hannover, um Entscheidungen zu den Standorten zu treffen. Im Anschluss hieß es, dass in Bremen weiterhin Privat- und Geschäftskunden betreut werden und knapp 100 Stellen bleiben sollen. In einem Schreiben des Vorstands an die Belegschaft ist dagegen vom Ende des Standorts Bremen die Rede. Die Gewerkschaft Verdi ist überzeugt, dass es in Bremen keinen Sitz der NordLB mehr geben wird.

Die Information an die Mitarbeiter liegt dem WESER-KURIER vor. Darin erklärt der Vorstand, man habe den Eigentümern einen Vorschlag gemacht, der von der Trägerversammlung beschlossen worden sei: „Diese Grundsatzentscheidung sieht vor, dass wir unsere Tätigkeiten im Raum Nordwest-Niedersachsen und Bremen mittelfristig auf den Standort Oldenburg konzentrieren werden und daher den Standort Bremen bis Ende des Jahres 2023 aufgeben wollen.“

Ein Widerspruch? Zum internen Schreiben wollte sich Thomas Klodt, Sprecher der NordLB, nicht äußern. Auf die Frage, ob es in Bremen weiter einen Standort gibt, teilt er aber mit: „Die NordLB bleibt in Bremen weiterhin mit einem Beratungscenter für ihre Privat- und Geschäftskunden vertreten.“ Offen ist, wie viele Mitarbeiter dort arbeiten werden. Der Stellenabbau am Domshof könnte größer ausfallen als zunächst von Vertretern der Bank kommuniziert wurde. Eine offizielle Mitteilung der NordLB gab es nicht.

Heute arbeiten im Bereich Privat- und Geschäftskunden in Bremen rund 90 Mitarbeiter. Die Firmenkunden übernimmt der Standort Oldenburg. „Wie unser Beratungscenter in Bremen genau aussehen wird, können wir heute noch nicht sagen. Wir werden hierzu jetzt auch Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung aufnehmen“, sagt Klodt.

Keine Mitarbeiter mehr in Bremen

Für Verdi sind die Signale eindeutig. „Der Standort wird geschlossen. Das ist ganz klar“, sagt der Lan­des­fach­be­reichs­lei­ter der Gewerkschaft für Niedersachsen-Bremen, Jörg Reinbrecht. Am Ende werde kein Mitarbeiter seinen Dienstsitz mehr in Bremen haben, sondern in Oldenburg und Hannover. Reinbrecht, der auch im Aufsichtsrat der NordLB sitzt, kritisiert, dass der Vorstand Tatsachen geschaffen habe, bevor mit Arbeitnehmervertretern über Pläne gesprochen und Argumente angehört worden seien. Die Entscheidung sei allein vom schlichten Kostendenken getrieben. Dabei sei zu erwarten, dass das Geschäft in Bremen deutlich leiden werde.

Der Bremer Personalrat Jörg Walde kommentiert, die Belegschaft sei „zutiefst schockiert, enttäuscht und traurig über die massiven Maßnahmen“. Die Aussagen in der Mitarbeiter-Information ließen „Schlimmstes befürchten“. Die Belegschaft sei gespannt, was das konkret bedeutet. Der Vorstand richtet sich im Schreiben zum Schluss explizit an die Belegschaft in Bremen: „Uns ist bewusst, dass die heutige Grundsatzentscheidung für viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen der Bremer Landesbank (BLB) eine bittere Nachricht ist.“ Schon seit Jahren erleben die Mitarbeiter einen massiven Stellenabbau im Zuge der Übernahme durch die NordLB. Die Bremer Landesbank brachten faule Schiffskredite in Schieflage. Schließlich ging sie ganz in der NordLB auf. Bremen verkaufte seine Anteile.

Laut Schreiben des Vorstands sollen Bremer Kunden weiter in Bremen betreut werden. Für Beratungsgespräche gebe es „geeignete Räumlichkeiten“. Ob diese sich im Gebäude am Domshof befinden, scheint unklar. Über die genaue Verwendung des Sitzes könne man noch nichts sagen, teilt Klodt dazu mit. „Angesichts der starken Verkleinerung der Bank und des ambitionierten Kostenziels werden wir alle Gebäude auf den Prüfstand stellen, und zwar nicht nur Bremen.“ Dazu gehört auch, dass ein Verkauf geprüft wird. Die NordLB und ihre Tochter BLB Immobilien besitzen in der Innenstadt mehrere Bürogebäude.

Die NordLB wird sich nicht nur in Bremen weiter verkleinern. Die Zahl der Mitarbeiter soll nahezu halbiert werden auf 2800. Die Träger der Bank, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und die Sparkassengruppe, hatten sich im vergangenen Frühjahr auf ein neues Geschäftsmodell geeinigt. Kern ist, dass die Bank kleiner und regionaler werden soll. Die ebenfalls durch Schiffskredite in Schwierigkeiten geratene Landesbank ist zudem auf Hilfe angewiesen: Die Träger retten sie mit einer Finanzspritze von 3,6 Milliarden Euro.