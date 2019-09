Das Schnellrestaurant-Unternehmen "Nordsee" denkt einem Bericht von "buten un binnen" darüber nach, seine Firmenzentrale von Bremerhaven in eine andere Stadt zu verlegen. (Jens Wolf/dpa)

Die Zentrale der Nordsee-Restaurantkette wird womöglich ihren angestammten Standort in Bremerhaven verlassen. Diese Überlegungen hat die Geschäftsleitung den gut 120 Mitarbeitern auf einer ­Mitarbeiterversammlung mitgeteilt. Zuerst hatte die „Nordsee-Zeitung“ darüber berichtet. Demnach heißt es in einem internen Schreiben, dass die Umsätze gegenüber dem Vorjahr stagnieren und dass die Personalkosten sowie die Mietkosten für die Filialen zu hoch seien. Deshalb müsse die Zentrale Kosten einsparen.

Momentan ist die Verwaltung der Kette mit ihren 350 Fischrestaurants auf die Städte ­Düsseldorf und Bremerhaven verteilt – ein Modell, das vom einstigen Besitzer, dem Düsseldorfer Heiner Kamps, begrüßt wurde. Er hatte im Jahr 2005 mit den Erlösen aus dem Börsengang seiner Bäckereikette das Unternehmen Nordsee von dem multinationalen Finanzinvestor Apax übernommen. Schon der hatte Nordsee in mehrere Teile aufgespalten. Daraus entstanden die Deutsche See und ­Frozen Fish, die für Iglo unter anderem die Fischstäbchen herstellen. Kamps verkaufte die Anteile wiederum an eine weitere Kapitalgesellschaft, die dem Molkereibesitzer Theo Müller gehörte. Und der verkaufte Nordsee schließlich im vergangenen Jahr an die schweizerisch-belgische Investmentgesellschaft Kharis.

Erst 2016 hatte Nordsee den Neubau am ­Fischereihafen bezogen. Doch das kostet laut „Nordsee-Zeitung“ zu viel Geld. Ein kompletter Standort in Düsseldorf wäre angesichts der höheren Büromieten dort verglichen mit Bremerhaven erst recht nicht günstiger. Dazu habe Nordsee ebenfalls Probleme, neue Mitarbeiter für den Standort in der Seestadt zu begeistern. Die gemeinsame Zentrale könnte daher auch in einer anderen Stadt sein.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verlangt nun nach einem Tarifvertrag, der den Standort absichert. Der für Systemgastronomie zuständige Gewerkschaftssekretär Moritz Steinberger sagte: „Man sieht hier wieder einmal, wie international operierende Finanzinvestoren eine Belegschaft vor vollendete Tatsachen stellen.“ Zuletzt hatte die Imbisskette wegen der Betriebsratswahlen für Aufsehen gesorgt. Ende 2017 hatte das Unternehmen 200 Mitarbeiter zu leitenden Angestellten befördert. Darunter befand sich die Hälfte aller Betriebsratsmitglieder. Zuvor gab es laut NGG im Unternehmen lediglich 18 Mitarbeiter in einer solchen Funktion. Die Gewerkschaft sah folgende Strategie: Durch dieses Mittel habe das Unternehmen massiv die Betriebsratswahlen im März 2018 stören wollen. Denn leitende Angestellte dürfen weder den Betriebsrat mitbestimmen noch ihm selbst angehören. Danach erklärte das Unternehmen an diversen Orten die Betriebsratswahlen für unwirksam. Dagegen wehrten sich Gewerkschaft und Mitarbeiter vor Gericht. Dies wurde von einigen Arbeitsgerichten für unwirksam erklärt.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) will sich mit der Geschäftsführung des Unternehmens zu Gesprächen treffen. Nach dem Aus von Senvion zum Jahresende wäre der Weggang der Nordsee-Zentrale für die Seestadt die nächste Hiobsbotschaft. Es wäre das Ende nach 123 Jahren Verbundenheit mit der Weserregion. Kaufleute hatten das Unternehmen unter der Führung des Bremer Reeders Adolf Vinnen 1896 gegründet. Die Gewerkschaft NGG will einen solchen Wegzug nicht kampflos hinnehmen.

