Eine Nordwestbahn hält auf den Weg nach Bremen in Ritterhude (Symbolbild). (Carmen Jaspersen/dpa)

Wegen Bauarbeiten müssen Bahnreisende von Sonntag (12. Mai) an auf der Linie RS1 zwischen Bremen und Bremen-Burg mit Zugausfällen rechnen. An den Bahnhöfen zwischen Bremen-Burg und Bremen-Farge werde es zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten kommen, teilte die Nordwestbahn am Dienstag mit. Das Unternehmen will wegen der Bauarbeiten der DB Netz AG bis zum 17. Mai einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einrichten.