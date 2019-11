Personalmangel sorgte in den vergangenen Monaten für Unmut und Ärger unter Pednlern. (Friso Gentsch/dpa)

Die Nordwestbahn (NWB) will in der Adventszeit sowie zu Großereignissen im Dezember die Zugverbindungen verbessern. „Das geschieht entweder durch längere Züge, mehr Verbindungen oder auch durch Verstärkerbusse“, sagt Unternehmenssprecher Steffen Högemann.

Bereits zur Freimarktszeit habe man auf diese Verbesserungen gesetzt. An den Adventssonnabenden sollen laut Högemann die Verbindungen gestärkt und auch für das Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen gegen Mainz am Dienstag, 17. Dezember, sollen die Züge verlängert werden, um die Besucher ans Ziel zu bringen.

In den vergangenen Monaten hatte der Personalengpass bei der Nordwestbahn für Unmut und Ärger unter Pendlern gesorgt. Vor allem auf der Strecke in den Bremer Norden kam es immer wieder zu Störungen, Verspätungen und Zugausfällen. „Die Situation hat sich aber deutlich beruhigt, die Züge sind nicht mehr so überfüllt“, sagt NWB-Sprecher Högemann zur aktuellen Lage auf der Strecke Verden-Vegesack.

Nach und nach versuche das Unternehmen, das Problem des Fachkräfte- und Nachwuchsmangels anzugehen und zu lösen. Durch die Baustelle an der Lesumbrücke und die damit verbundenen Einschränkungen für Autofahrer sei übrigens kein signifikanter Zuwachs an Fahrgästen entstanden, so Högemann.

Weniger Ausfälle

Ähnliches ist aus dem Bremer Verkehrsressort zu hören. Im Juni habe es noch rund vier Prozent Zugausfälle gegeben, im September und Oktober sei die Zahl der Ausfälle auf ein Prozent zurückgegangen, so Behördensprecher Jens Tittmann. Zwischen halb fünf und halb acht am Morgen seien alle NWB-Züge wieder mit zwei Triebwagen unterwegs.

„Ich freue mich, dass die Nordwestbahn die Gespräche mit mir und dem Regionalausschuss Bremen-Nord ernst genommen hat“, sagt Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Sie hoffe darauf, dass das Osnabrücker Unternehmen ab März wieder den kompletten Verkehrsauftrag erfüllen könne. Ein erneutes Gespräch mit NWB-Vertretern sei für Februar geplant.

Die Nordwestbahn (NWB) wird langfristig das Regio-S-Bahn-Netz im Großraum Bremen betreiben. Anfang des Jahres hatte sich das private Eisenbahnverkehrsunternehmen in einer europaweiten Ausschreibung gegen die Deutsche Bahn AG durchgesetzt.