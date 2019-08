Bei der Nordwestbahn fallen am Mittwoch einige Züge aus. (Koch)

Seit Mittwochnachmittag kommt es bei der Nordwestbahn erneut zu mehreren Zugausfällen. Betroffen ist die Linie RS1 zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und Bremen-Nord. Ein Ersatzverkehr wird nicht angeboten. Als Grund gibt die Nordwestbahn betriebliche Gründe an. Übersetzt: Wiederum wurden Züge wegen Krankheitsfällen beim Zugpersonal gestrichen. Die Nordwestbahn informiert auf ihrer Webseite über die einzelnen Ausfälle. Bereits am Vormittag war zu mehreren Ausfällen gekommen. Auch dort nannte die Nordwestbahn betriebliche Gründe, aber auch eine Stellwerkstörung als Gründe an.

Hier eine Übersicht der heutigen Ausfälle:

RS1

15.50 Uhr Bremen-Vegesack - Bremen Hbf

16.19 Uhr Bremen Bhf - Bremen-Vegesack

16.50 Uhr Bremen-Vegesack - Bremen Hbf

17.19 Uhr Bremen Bhf - Bremen-Vegesack

17.50 Uhr Bremen-Vegesack - Bremen Hbf

18.19 Uhr Bremen Bhf - Bremen-Vegesack

18.50 Uhr Bremen-Vegesack - Bremen Hbf

19.19 Uhr Bremen Bhf - Bremen-Vegesack

(mmi)