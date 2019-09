Zugausfälle bei der Nordwestbahn auf der innerstädtischen Strecke zwischen Bremen-Nord und Hauptbahnhof sind keine Seltenheit. (Albrecht-Joachim Bahr)

In der Bremer Verkehrsbehörde findet am Donnerstagnachmittag ein Krisengipfel zur Situation im Regio-S-Bahn-Netz statt. Senatorin Maike Schaefer (Grüne) hat dazu Spitzenvertreter der Nordwestbahn und ihrer Konzernmutter Transdev eingeladen. Hintergrund sind die anhaltenden Probleme mit Verspätungen und Zugausfällen rund um den Bahnknoten Bremen. Zuletzt sah sich die Nordwestbahn gezwungen, an Wochenenden die Fahrtenintervalle auf der Linie RS1 zwischen Vegesack und Hauptbahnhof auszudünnen, weil es ihr schlicht an Lokführern fehlt. Auch auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Oldenburg über Delmenhorst ist dies inzwischen der Fall. Laut Ressortsprecher Jens Tittmann erwartet Maike Schaefer, dass die Bahnvertreter beim heutigen Krisengipfel aufzeigen, wie sie sich eine Stabilisierung der Fahrpläne vorstellen. Spätestens beim nächsten Regionalausschuss Bremen-Nord, der am 25. September tagt, müssten von der Nordwestbahn konkrete Lösungsansätze präsentiert werden.