Vor dem Landgericht Bremen begann am Mittwochmorgen der Mordprozess gegen eine 86-Jährige. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Mit zweiwöchiger Verspätung hat am Mittwoch vor dem Landgericht nun doch der Mordprozess gegen eine 86-Jährige begonnen, der vorgeworfen wird, ihren Lebensgefährten mit einer Überdosis eines Mittels gegen Bluthochdruck umgebracht zu haben.

Ursprünglich sollte die Verhandlung bereits am 9. September beginnen, dann jedoch musste zunächst geklärt werden, ob die Seniorin überhaupt verhandlungsfähig ist. Diese Frage ist inzwischen geklärt, ein medizinischer Sachverständiger hat die Seniorin für verhandlungsfähig erklärt. Dennoch war beim Prozessauftakt ein Notarzt mit im Gerichtssaal. Und auch an den weiteren Verhandlungstagen werde die enge medizinische Betreuung der Angeklagten im Gerichtssaal gewährleistet sein, erklärte Gunnar Isenberg, Sprecher des Landgerichts.

Die 86-Jährige soll im September 2017 ihren Lebensgefährten mit dem Medikament Bisoprolol ermordet haben. Laut Anklage hat sie es dem Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt zur stationären Behandlung in einem Bremer Krankenhaus befand, ins Mittagessen gemischt. Er starb tags darauf an einer Überdosis dieses Medikaments. Als Motiv für diese Tat führt die Staatsanwaltschaft Habgier an. Die Angeklagte habe während des Krankenhausaufenthaltes ihres Lebensgefährten 6600 Euro von dessen Konto abgehoben und dieses Geld für sich behalten wollen.

Die 86-Jährige äußerte sich am Mittwoch nicht zu diesen Vorwürfen, so blieb es am ersten Verhandlungstag bei der Verlesung der Anklageschrift. Der Prozess wird am 30. September um 9 Uhr mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt.