Feuerwehrkräfte vor dem Klinikum Bremen-Mitte: Mit dem gelben Schlauch wird der Rauch aus dem Keller gesaugt. (Karsten Klama)

Von außen betrachtet, wirkte die Szenerie fast übertrieben. Rund 35 Feuerwehrfahrzeuge, zahlreiche Kranken- und Rettungsfahrzeuge und über 130 Einsatzkräfte bevölkerten am späten Dienstagnachmittag die komplett abgesperrte Sankt-Jürgen-Straße. Doch Rauch oder ein Feuer waren zu diesem Zeitpunkt nirgendwo zu sehen. "Als wir eintrafen, gab es aber eine ziemlich große Rauchentwicklung", berichtet einer der Feuerwehrleute. So kam es wohl zu dem Großeinsatz.

Tatsächlich gab es auch einen Brand im Kriechkeller des Hauses Zwei. In dem Altbau sind die Kliniken für Chirurgie und Innere Medizin untergebracht. Die Notaufnahme der Kliniken sowie der Haupteingang mit der zentralen Patientenaufnahme grenzen unmittelbar daran an. Ausgelöst wurde das Feuer gegen 14 Uhr durch Bauarbeiten. Anfangs hieß es, ein Bagger habe eine Stromleitung durchtrennt, später wurde präzisiert, die Leitung sei durch eine Vortriebsmaschine beschädigt worden, mit der eine Rohrleitung für den dahinterliegenden Klinikneubau unter die vorhandenen Gebäude durchgebohrt wird.

Die ungeplante Kappung der Starkstromleitung hat vermutlich einen Kurzschluss in dem Kriechkeller ausgelöst. Allerdings blieb es allem Anschein nach bei einem nur langsam voranschreitenden Schwel- und Kabelbrand mit viel Rauch.

Rund zwei Stunden sollte es dauern, bevor die Feuerwehr überhaupt zum Brandherd vordringen und mit ihren Löscharbeiten beginnen konnte. Zwar hätten Atemschutzmasken den Zugang möglich gemacht, aber bei der Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte kaum etwas sehen. Da die Möglichkeit bestand, dass in dem Keller beschädigte, aber noch stromführende Kabel offen liegen, musste zunächst die Energieversorgung sicher unterbrochen werden, um keine unnötigen Risiken für die Helfer einzugehen.

Notfallaufnahme wurde unmittelbar geschlossen

Das Problem: Damit wären auch die in den oberen Stockwerken liegenden Operationssäle sowie die Notaufnahme sofort ohne Strom gewesen. "Laufende Operationen wurden daher in Abstimmung mit der Feuerwehr ausgeleitet, das heißt, in Ruhe zu Ende gebracht", beschreibt Rolf Dembinski, Direktor der Klinik für Intensiv- und Notfallmedizin, das weitere Prozedere. "Diese Patienten werden ganz regulär aus der Narkose erwachen und sich wundern, was um sie herum geschehen ist", sagt der Mediziner.

Die Notfallaufnahme war unmittelbar nach dem Feueralarm geschlossen und Rettungswagen zu anderen Kliniken in Bremen umgeleitet. Am Abend nahm die Notaufnahme jedoch ihren Betrieb wieder auf.

Bis der Strom schließlich abgestellt werden konnte, hat die Feuerwehr den Rauch durch Schläuche abgeleitet. Der eigentlichen Brand war danach vergleichsweise schnell unter Kontrolle. Bereits gegen 17 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung.

Noch am Abend begutachteten die Haustechniker des Klinikums den entstandenen Schaden. Von ihrer Einschätzung wird es abhängen, wie schnell die betroffenen Operationssäle ihren Betrieb wieder aufnehmen können. "Wir müssen sicherstellen, dass wir die Energieversorgung wieder hochfahren ohne erneut Kurzschlüsse und Kabelbrände zu verursachen", sagte Rolf Schlüter, Sprecher von Gesundheit Nord. Durch den Brand sind aktuell rund die Hälfte der Operationssäle mangels Strom bis auf weiteres außer Betrieb.

Im Haus Eins mit der Notaufnahme sorgte ab Dienstagnachmittag allein die Notstromversorgung des Krankenhauses für Energie. Dadurch blieb die Cafeteria im Foyer beispielsweise im Dunkeln.

Aufnahme des regulären Betriebs

Schlüter zeigte sich aber optimistisch, dass das Krankenhaus bereits an diesem Mittwoch wieder seinen regulären Betrieb aufnimmt. Bis dahin seien auch alle Feuerwehr-Leitstellen im niedersächsischen Umland informiert, dass sie Rettungswagen nicht zum Klinikum Mitteschicken können. In den Leitstellen der Feuerwehr kommen alle Notrufe über die 112 an.

Als sogenanntes Krankenhaus der Maximalversorgung fahren Rettungswagen mit Notfall-Patienten in der Regel das Klinikum Mitte an. „Das sind nicht nur Notfälle aus Bremen, sondern auch Patienten aus dem Umgebung“, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. In der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Bremen Mitte werden darum im Jahr über 30.000 Patienten behandelt.

"Auch wenn durch den Brand keine weiteren Gebäude beschädigt wurden und kein Patient verlegt werden musste, ist eine gesperrte Notaufnahme dieser Größenordnung natürlich ein immenses logistisches Problem", sagte Schlüter. Für Notfälle von bereits aufgenommenen Patienten innerhalb des Krankenhauses wurde ab dem späten Dienstagnachmittag eine interne Notfallstation an anderer Stelle der Klinik eingerichtet. "Ein Krankenhaus hält wichtige Infrastrukturen immer mehrfach bereit", sagte Schlüter.

