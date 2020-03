Notbetreuung für Kinder wird in Bremen ausgeweitet (Daniel Reinhardt, dpa)

Zahlreiche neue Berufsgruppen sollen in Bremen nun auch eine Notbetreuung für ihre Kinder bekommen. Einen Anspruch darauf haben nach einem neuen Senatsbeschluss vom Dienstag Eltern, die in den Bereichen Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Energie, Abfall) arbeiten, im Justizwesen, in stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen, im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation, Ernährung, Transport und Verkehr, Finanzen, Behörden, Sozialversicherungen und Medien.

Diese Berufe werden definiert als Teil sogenannter „Kritischer Infrastrukturen“ (KRITIS). Dazu gehören laut Bremer Senat Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, die zum Beispiel für die Versorgung oder die Sicherheit gebraucht werden.

Dabei gilt wie auch schon bisher, dass die Notbetreuung für Kinder greift, deren Eltern entweder beide in den sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten oder einen alleinerziehenden Elternteil haben, der in einem dieser kritischen Berufe arbeitet. Eltern müssen zudem darlegen, dass eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

Betreut werden können Kinder im Alter von einem Jahr bis zur 8. Klasse, heißt es in dem Senatsbeschluss vom Dienstag. Jedes Kind werde grundsätzlich an dem Standort seiner jeweils zuständigen Kita oder Schule betreut.

Dazu wird ab Mittwochvormittag eine Hotline zu Corona-Fragen rund um Kitas und Schulen geschaltet, teilte die Bildungsbehörde mit. Die Nummer der Hotline lautet: 0421-361 10 100.