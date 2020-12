In der Dämmerung konnte der Lokführer den Mann erst sehr spät erkennen, leitete aber direkt eine Schnellbremsung ein. (Hauke-Christian Dittrich)

Als ein obdachlose Flaschensammler am Mittwochabend um 17:10 Uhr über die Gleise zum Bahnsteig am Bahnhof in Bremen Hemelingen lief, fuhr gleichzeitig der Regionalexpress 4463 vom Bremer Hauptbahnhof Richtung Osnabrück mit 140 Kilometer pro Stunde durch Hemelingen. Es ist unklar, ob der Mann nach Pfandflaschen suchte oder den Weg abkürzen wollte.

In der Dämmerung konnte der Lokführer den Mann mit weißer Tasche erst sehr spät erkennen, leitete aber direkt eine Schnellbremsung ein.

Der Lokführer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen ist davon auszugehen, dass die Schnellbremsung des Lokführers das Leben des Mannes gerettet hat. Fahrgäste wurden durch die überraschende Bremsung nicht verletzt.

Im toten Winkel

Viele Strecken im Bremer Stadtgebiet sind für 160 km/h freigegeben - bei dieser Geschwindigkeit von rund 40 Metern pro Sekunde betragen Anhaltewege von Zügen mehrere hundert Meter. Achtungspfiffe und kreischende Bremsen warnen leichtsinnige Gleisüberquerer bestenfalls noch und verschaffen ihnen für Bruchteile von Sekunden etwas mehr Reaktionszeit, die bei 160 km/h ohnehin nur rund zwei Sekunden beträgt - aber rechtzeitig anzuhalten ist meistens unmöglich. Auch in diesem Fall kam der Regionalexpress erst rund 100 Meter nach dem Ende des Bahnsteigs zum Stehen.

Weil der Flaschensammler kurz vor dem durchrauschenden Zug im toten Winkel des hohen Führerstandes nicht mehr zu sehen war, war sich der Lokführer nicht sicher, ob er den Mann überfahren hatte.

Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Nachdem ein anderer Lokführer eingetroffen war, konnte der Zug gegen 18:15 Uhr weiterfahren. Wegen der halbstündigen Streckensperrung verspäteten sich zehn Züge.

Angestellte der Bundespolizei trafen den Flaschensammler auf dem Bahnsteig an. Der polnische Staatsangehörige erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.