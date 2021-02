Obernstraße und Co könnten mehr Bekleidungs- und Freizeitangebote bieten, meinen die Befragten. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Im Moment ist die Innenstadt vor allem eines: coronabedingt leer. Und sie steht, das ist nicht nur Corona geschuldet, vor einem Umbruch. Dass dieser nötig ist, bestätigen auch die Ergebnisse der vierten Auflage der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2020“ des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH). Partner waren neben der City-Initiative Bremen auch das Wirtschafts- und das Bauressort sowie die Handelskammer. Die Bremer City erhält in der Studie wie schon 2018 insgesamt die Schulnote „befriedigend“. Vor allem was Freizeitangebote, aber auch Dienstleistungen angeht, sahen die Befragten Luft nach oben, ebenso im Bereich der Digitalisierung.

Gefragt wurde in der Untersuchung, bei der in Bremen an unterschiedlichen Tagen im September und im Oktober 2020 insgesamt 634 Menschen interviewt wurden (bundesweit nahmen rund 60.000 Menschen in 107 Städten teil) unter anderem nach der Erreichbarkeit und der Zufriedenheit mit dem Angebot. Hier zeigte sich anhand der Ergebnisse des Marktforschungsinstituts, dass die Befragten mit der aktuellen Auswahl der Geschäfte weniger zufrieden sind als noch 2018. Die Bewertungen verschlechterten sich vor allem in den Bereichen Bekleidung (von Schulnote 2,4 vor zwei Jahren auf 2,8 aktuell) und Sport/Spiel/Hobby

(von 2,6 auf 3,1). Als „gut“ bewerteten die Interviewten die Ausstattung der Innenstadt mit Buchhandlungen, Drogerien und Apotheken.

"Die Ergebnisse machen deutlich, dass im Einzelhandel der größte Handlungsbedarf besteht, dort aber auch das größte Verbesserungspotenzial liegt", sagte Carolin Reuther, Geschäftsführerin der City-Initiative. Aus ihrer Sicht könnten die vor kurzem angelaufenen Wettbewerbe für Pop-up- und Concept-Stores sowie Zwischennutzungen wichtige Impulse darstellen. "Gleichzeitig ist es wichtig, die seit Langem besprochene Nutzungsdurchmischung voranzutreiben", sagte sie. Ähnlich äußerte sich Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. „Damit sich unsere City wieder stärker als Kraftort und ambitioniertes Oberzentrum profilieren kann, muss es jetzt darum gehen, zügig strukturwirksame Impulsprojekte umzusetzen."

Als „sehr gut“ bis „gut“ wird, so die Untersuchung, die Erreichbarkeit der Innenstadt bewertet. Bremen liegt damit im Vergleich der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern (unter anderem Düsseldorf, Dortmund, Hannover und Köln) im oder über dem Durchschnitt. Besonders positiv beurteilten die Befragten die Erreichbarkeit der City mit Bus und Bahn und dem Fahrrad (beide Note 1,8) sowie zu Fuß (Note 2). Bau- und Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) kommentiert: „Für mich zeigt die Studie, dass die Erreichbarkeit der City und die Aufenthalts- und Nutzungsqualität zentrale Rollen spielen.“ Bei Parkplätzen (Note 3,3) und der Erreichbarkeit mit dem Auto oder dem Motorrad (Note 2,7) ist Bremen Durchschnitt. Das Ambiente, also Verweilmöglichkeiten, Sicherheit und Sauberkeit, bekam die Note 2,7 – schlechter als der Schnitt der Vergleichsstädte (2,4).

„Wir müssen am Hauptbesuchsgrund, dem Einkaufserlebnis, weiter arbeiten“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Dass das auch angesichts des durch die Corona-Pandemie beschleunigten digitalen Wandels nötig ist, zeigt die Studie ebenfalls. Gut ein Drittel der befragten Bremer kauft verstärkt online ein.

