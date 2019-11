Am Donnerstag beginnt in Bremen ein zweitägiger Kongress mit über 800 Ärzten und Pflegekräften, um über die zukünftige Versorgung in den Notaufnahmen zu sprechen. (Fabian Sommer/dpa)

Ärzte schlagen Alarm: Der Pflegekräftemangel in den Kliniken und überfüllte Notaufnahmen führten dazu, dass die gesamte Notfallversorgung in den Kliniken an die Grenzen gerät. „Wir haben einen Punkt erreicht, an dem man nicht mehr ausschließen kann, dass die Patientensicherheit gefährdet werden könnte“, sagt Klaus-Peter Hermes, Chef der größten Notaufnahme Bremens am Klinikum Mitte. „Diese Gemengelage setzt allen Krankenhäusern in Deutschland zu, die an der Notfallversorgung teilnehmen.“

An diesem Donnerstag beginnt in Bremen ein zweitägiger Fachkongress der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin. Über 800 Ärzte und Pflegekräfte aus dem gesamten Bundesgebiet nehmen daran teil, ganz oben auf der Tagesordnung steht die Versorgung in den Notaufnahmen. „Die Lage ist sehr ernst“, sagt Frank ­Woesten, Chefarzt am Bremer Klinikum Nord und Landesgruppensprecher der Fachgesellschaft. „Wir haben es mit einer ganzen Reihe von Problemen zu tun, die in der Notfallversorgung kumulieren.“

Dabei habe sich ein Gesetz aus dem Hause von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), das eigentlich die Versorgungsqualität schwer kranker Patienten in den Krankenhäusern verbessern sollte, als besonders kontraproduktiv herausgestellt. Es geht um die Personaluntergrenzen, die in diesem Jahr für vier besonders pflegeintensive Bereiche eingeführt wurden. Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege führe das dazu, dass Personal in diese Bereiche verschoben werde und dafür Betten in anderen Stationen gesperrt würden, weil es nicht ausreichend Pflegekräfte für die Versorgung gebe, so Woesten.

Die Folgen für die Notaufnahmen: „Für Patienten, die nach der Akut-Versorgung eigentlich in einer dieser Stationen aufgenommen werden müssten, gibt es unter Umständen keine Betten mehr – weil sie gesperrt sind“, so Hermes. Diese Patienten würden dann entweder in der Notaufnahme untergebracht, obwohl es dafür eigentlich keinen Platz gebe und die Personalausstattung wegen des Fachkräftemangels ohnehin „auf Kante genäht“ sei. „Oder sie müssen sogar in Krankenhäuser im Umland oder noch weiter weg verlegt werden.

Das ist alles andere als optimal.“ 2020 sollen Untergrenzen in vier weiteren Bereichen eingeführt werden, aus Sicht des Bremer Chefarztes wird dies den Personal-Verschiebebahnhof in den Kliniken noch stärker in Gang setzen und den Druck auf die Notfallversorgung deutlich verschärfen. Hermes: „Im Prinzip sind die Personaluntergrenzen eine richtig gute Sache, aber solange es auf dem Markt keine Pflegekräfte gibt, macht das absolut keinen Sinn.“

Die Fachgesellschaft der Notfallmediziner fordert schnelle und wirksame Lösungen: Notaufnahmen zeichneten sich durch ein hohes und faktisch nicht steuerbares Patientenaufkommen aus. „Sie sind der Bereich im Krankenhaus, in dem ein breites Spektrum von akut und zum Teil schwerstkranken und verletzten Patienten aus allen Fachdisziplinen erstversorgt werden“, betont Woesten.

Die Kliniken müssten so aufgestellt werden, dass eine Verlegung der Notfallpatienten auf die Stationen innerhalb von maximal vier Stunden gesichert sei, lautet eine Forderung. Außerdem müssten analog zu den bislang definierten pflegeintensiven Bereichen auch in den Notaufnahmen Untergrenzen eingeführt werden.

Zusätzlichen Druck auf die Notfallversorgung übt eine andere bundesweite Entwicklung aus: Die Notaufnahmen werden immer häufiger von Menschen aufgesucht, die keine Notfälle sind und besser beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst oder bei einem niedergelassenen Arzt aufgehoben wären. „2002 ist die Notaufnahme am Klinikum Mitte in Betrieb gegangen. Damals wurden 22 000 Patienten im Jahr versorgt, heute sind wir bei fast 40 000“, sagt Franz-Peter Hermes vom Klinikum Mitte.

„Diese Gemengelage bringt uns ans Limit. Das ambulante Notfallsystem muss grundsätzlich verändert werden. Viele Menschen haben keinen Hausarzt mehr und oft keine Lust, auf einen Termin zu warten. Ob uns das gefällt oder nicht, wir werden diese Entwicklung nicht stoppen können, wir können die Patienten aber steuern.“ Ein solches System testet derzeit der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bremen in einem bundesweiten Modellprojekt am Krankenhaus St.-Joseph-Stift.