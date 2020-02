In Bremer Kliniken, hier das Klinikum Bremen Mitte, kommt es immer häufiger zu Engpässen auf den Intensivstationen. (Christina Kuhaupt)

Auf den Intensivstationen in Bremer Kliniken kommt es immer häufiger zu Engpässen. Laut einem Bericht des NDR Politikmagazins „Panorama 3“, der am Dienstagabend ab 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, lag die Abmeldequote bei den sieben Kliniken der Stadt Bremen im vergangenen Jahr bei 66 Prozent, 2018 lag sie noch bei 50 Prozent. Für die Auswertung hatte das Magazin Einblick in ein internes Kommunikationssystem zwischen Rettungsleitstellen und Kliniken. Ist eine Station ausgelastet, meldet sie sich ab. So sollen Rettungsdienste direkt zu Krankenhäusern mit freien Kapazitäten geleitet werden. Ausgewertet wurden dabei Daten vom August 2019 bis Januar 2020.

Die Abmeldequote von 66 Prozent in Bremen bedeutet, dass alle Bremer Intensivstationen 66 Prozent der Auswertungszeit abgemeldet waren. Das bedeute aber nicht, dass das Krankenhaus nicht mehr angefahren werden könne, sagt die Sprecherin des Klinikverbundes Gesundheit Nord, Karen Matiszick. Eine Notfallversorgung sei trotzdem gegeben. Laut dem Bericht hätten sich die Bremer Kliniken an mehr als jedem dritten Tag gleichzeitig abgemeldet. An einem Tag hätten sich alle Kliniken sogar für 20 Stunden komplett abgemeldet. Als Grund führt der Bericht vor allem den Personalmangel an, denn wenn Personal fehlt, müssen Betten gesperrt werden. Demnach würden in einigen Kliniken bis zu ein Drittel der Betten nicht genutzt werden können.

Nicht nur in Bremen hat sich die Lage verschärft, sondern auch in der Region Hannover. Dort lag die Abmeldequote bei chirurgischen Intensivbetten bei 32 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent), bei internistischen Intensivbetten bei 53 Prozent (Vorjahr: 40 Prozent).