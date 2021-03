In mehreren Landkreisen ist das Telefonnetz gestört. Notrufe können nur über das Handy abgesetzt werden. (Marc Müller / dpa)

Derzeit kommt es in Bremen und der Region zu erheblichen Störungen in der Telekommunikation. In der Stadt Bremen sind die Notrufnummern 110 und 112 bei Anrufen aus dem Festnetz teilweise gestört, wie die Feuerwehr am Montagmittag mitteilte. Notrufe sollen möglichst per Handy abgesetzt werden. Wer kein Mobiltelefon besitzt, soll sich im Notfall an Bekannte, Verwandte oder Passanten wenden, die ein Handy haben.

Auch in anderen Landkreisen rund um Bremen kommt es zu massiven Störungen im Telefonnetz. In den Landkreisen Cloppenburg, Ammerland, Wesermarsch, Oldenburg, Stadt Oldenburg und weiteren werden Teilstörungen gemeldet. Laut Auskunft der Großleitstelle in Oldenburg sind auch dort die beiden Notrufnummern 112 sowie 110 nicht über das Festnetz erreichbar. Bei einem Notfall sollten Personen auf den Mobilfunk zurückgreifen.

Offenbar ist außerdem die Nummer 19222 gestört, die für Krankentransporte zuständig ist. Die Regionalleitstelle Unterweser-Elbe, die für die betroffenen Bereiche Bremerhaven, Landkreis Cuxhaven und Landkreis Osterholz zuständig ist, ist derzeit nur über die Notrufnummer 112 erreichbar.

Möglicherweise hängt auch der Ausfall des WLANs in sämtlichen Bremer Schulen mit der Störung zusammen. Nach Auskunft der Bildungsbehörde gebe es eine Störung des Schulhotspots und es werde derzeit an einer Lösung gearbeitet. Darüber hatte buten un binnen zuerst berichtet.