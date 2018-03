Teilnehmer der Protestkundgebung gegen Ausfälle in der Kita-Betreuung kamen im Februar auf dem Marktplatz vor der Bürgerschaft zusammen. (dpa)

Kinderbetreuung war lange ein Frauenthema. Heute ist es das nicht mehr ausschließlich. Mehr als zwei Drittel der Frauen sind berufstätig. Einige in Vollzeit, über die Hälfte in Teilzeit. Doch selbst Teilzeitkräfte arbeiten nicht immer von 9 bis 12 Uhr. Frauen sind also genauso auf eine funktionierende Kinderbetreuung angewiesen wie Männer.

In Bremen aber ist seit Monaten auf die Betreuung kein Verlass. Die Not ist groß, wenn das Kind zeitiger als vereinbart abgeholt werden muss. Oder wenn es gar nicht betreut werden kann. Die Großeltern wohnen nicht in der Nähe, die Tagesmütter sind ausgebucht, Freunde ausgelastet. Wie belastend das sein kann, das ist bei den Verantwortlichen zu spät und noch nicht in vollem Umfang angekommen. Zu Recht wollen die betroffenen Eltern jetzt Beiträge einbehalten.

Es stellt sich die Frage: Wie verantwortungsbewusst ist eine Politik, die nicht genügend Vorsorge für vorhersehbare Ausfälle trifft und Eltern dazu treibt, dass sie sich bis hin zum Verlust der Lebensgrundlage dem Diktat eines Dienstleisters fügen? Kita Bremen ruiniert die Gesundheit Hunderter Erzieherinnen und provoziert damit neue Lücken. Wissenschaftler haben für die Schulen gesagt: Personal muss her, und zwar sofort. Das gilt auch für die Kitas. Dies jedoch verlangt kreative Ansätze, die allerdings nicht erkennbar sind.

