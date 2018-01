In einem Jahr stieg die Zahl der Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen, bundesweit von 10 000 auf jetzt 15 600. (Christian Ohde, action press)

Auch in Bremen gibt es sie: sogenannte Reichsbürger, die nichts mit diesem Staat zu schaffen haben wollen. Die die Existenz der Bundesrepublik leugnen und sich stattdessen als Bürger eines angeblich fortbestehenden Reichs wähnen. Sei es nun des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937 oder des Kaiserreichs. Etliche Jahre galten die Reichsbürger nur als notorische Besserwisser, als Plagegeister für Behördenmitarbeiter. Doch spätestens seit Oktober 2016, seit ein bekennender Reichsbürger in Bayern tödliche Schüsse auf einen Polizisten abfeuerte, hat sich die öffentliche Wahrnehmung drastisch verändert. Plötzlich erscheinen Reichsbürger als viel zu lange vernachlässigte und unterschätzte Gefahr. Zumal sie bundesweit erheblichen Zulauf verzeichnen können: Innerhalb eines Jahres ist ihre Zahl von 10.000 auf jetzt 15.600 angewachsen.

Nicht organisiert

Ein Anstieg, der sich auch in Bremen widerspiegelt. Aktuell sind 116 Reichsbürger namentlich bekannt, 16 mehr als im Vorjahr. Damit sei zu rechnen gewesen, sagt der Chef des Bremer Verfassungsschutzes, Dierk Schittkowski. „Bremen hat immer ungefähr einen Anteil von einem Prozent an solchen Phänomenen." Absolut verlässlich ist diese Zahl indessen nicht, Schittkowski spricht von einer unbekannten Dunkelziffer und hoher Fluktuation. Was an Daten vorliegt, hat der Verfassungsschutz im jüngsten Bericht von 2017 akribisch analysiert. Der durchschnittliche Reichsbürger in Bremen ist danach männlich und 49 Jahre alt. Allerdings gibt es mit 30 Prozent auch einen beachtlichen Frauenanteil. 15 Prozent der Reichsbürger sind schon bei mehreren Behörden unangenehm aufgefallen. Ebenfalls 15 Prozent – aber nicht unbedingt dieselben Personen – sind polizeilich auffällig geworden: durch Beleidigungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Kontakt zu verfassungsfeindlichen Organisationen.

In organisierter Form treten die Reichsbürger in Bremen nicht in Erscheinung. Es gibt keine Aufmärsche, keine publikumswirksamen Aktionen wie von der Identitären Bewegung. „In Bremen sind keine Reichsbürger-Gruppen bekannt, die durch gemeinsame Aktionen auffallen“, sagt Schittkowski. „Wir haben es mit Kleingruppen und Einzelakteuren zu tun.“ Die Kleingruppen sind allenfalls in der Kneipe beim Stammtisch anzutreffen, als Einzelakteure legen sie sich mit Staatsdienern an. Bei ihrer Fundamentalopposition profitieren die Reichsbürger nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes enorm vom Internet. „Gerade die sozialen Netzwerke bieten Einzelakteuren vielfältige Möglichkeiten, ihr Gedankengut zu verbreiten und Unbedarfte zu überzeugen“, sagt Schittkowski.

Amtshilfe für Behördenmitarbeiter

Gleichwohl setzt der Verfassungsschutz die Reichsbürger nicht ohne Weiteres mit Rechtsextremisten gleich. Was auch daran zu ermessen ist, dass sie in den Berichten des Nachrichtendienstes in einem eigenen Kapitel abgehandelt werden – zusammen mit den „Selbstverwaltern“, die das Recht für sich in Anspruch nehmen, ihren Grund und Boden zu einem souveränen Staatsgebiet erklären zu können. Zu den Stammtischen der Reichsbürger gesellen sich laut Schittkowski zwar auch mal Rechtsextremisten, „aber nicht in großem Umfang“. Dauerhaft seien die Kontakte eher nicht – zumeist belächelten die Rechtsextremisten die Reichsbürger.

Also Entwarnung, die Reichsbürger doch nur als harmlose Spinner? Nein, so will Schittkowski nun auch nicht verstanden werden. „Weil eben mehr dahinter steckt als nur ein Individuum, das einfach mal durchdreht.“ Es sei ein Fehler, Reichsbürger oder Selbstverwalter nur als Querdenker oder Querulanten abzutun. Als einen Menschenschlag, den es schon immer gab. „Bislang hatten wir nichts Vergleichbares. Es steckt eine Bewegung dahinter. Das musste erst einmal an die Öffentlichkeit gespült werden.“

Seine Hauptaufgabe sieht Schittkowski in der Aufklärung. Die versteht er auch als eine Art Amtshilfe für Behördenmitarbeiter, die sich lange Zeit keinen rechten Reim auf die Reichsbürger machen konnten. Schon vor den tödlichen Schüssen in Bayern wurden die Behörden aufgefordert, auffällige Reichsbürger zu melden. Die Resonanz war enorm: Ob bei Bußgeld- oder Passangelegenheiten im Stadtamt, ob im Steuerwesen oder gegenüber Gerichtsvollziehern – überall gerierten sich Reichsbürger als Totalverweigerer.

Überschaubarer Waffenbesitz

Eine Haltung, die Schittkowski ihnen nicht durchgehen lassen will. Im Umgang mit Reichsbürgern predigt der Bremer Verfassungsschutz eine Null-Toleranz-Strategie. Wenn ein Reichsbürger seinen Personalausweis zurückgebe, dürfe der Staat das nicht einfach hinnehmen. Als Vorbild nennt Schittkowski die Behördenarbeit in Schleswig-Holstein, dort würden pro Tag fünf Euro Lagergebühren für die Aufbewahrung des Ausweises verlangt. Auch bei Drohungen gegen Gerichtsvollzieher dürfe der Staat nicht klein beigeben, vielmehr müsse sofort Polizei eingesetzt werden.

Anders als in Bayern oder Sachsen-Anhalt geht von bewaffneten Reichsbürgern in Bremen offenbar keine unmittelbare Gefahr aus. Nur drei von ihnen hätten überhaupt einen kleinen Waffenschein, sagt Schittkowski. Den muss beantragen, wer sich eine Schreckschuss- , Reizstoff- oder Signalwaffe zulegen will. Der oberste Verfassungsschützer erklärt den überschaubaren Waffenbesitz mit dem städtischen Umfeld. In ländlichen Regionen gebe es traditionell mehr Jäger und Schützenvereine, dadurch auch mehr Waffen in privater Hand. Doch Schittkowski will weiterhin auf der Hut sein. „Wir werden die Reichsbürger weiter sehr genau beobachten.“