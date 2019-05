Zankapfel bei Befürwortern und Gegnern des geplanten Neubau-Projektes auf dem Gelände des St.-Remberti-Stiftes: Die grüne Oase des Rosengärtchens. (Roland Scheitz)

Fast genau sechs Wochen ist es her, dass die Gegner des geplanten Neubaus auf dem Gelände des St.-Remberti-Stiftes ihrem Unmut auf der Bauausschuss-Sitzung des Beirates Mitte Luft machten. Das wollten die Befürworter des Projektes nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem sie dem Ortsamt in Persona des Grünen-Politikers Michael Rüppel einen entsprechenden Brief geschrieben hatten, erschien eine große Zahl von ihnen auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, um gute Gründe ins Feld zu führen, weshalb aus ihrer Sicht ein Neubau zwingend notwendig ist.

So schilderte es Dagmar Kirchner eindringlich, die vor neun Jahren ins St.-Remberti-Stift gezogen ist, um ihre 94-jährige Mutter zu unterstützen. Und für die sei das Leben in Haus 27, einem der alten, denkmalgeschützten Häuschen, zunehmend beschwerlicher geworden. Peu à peu seien die acht Stufen, die zum Haus führten, für ihre Mutter zum unüberwindlichen Hindernis geworden, zumal das teilweise ein Bereich ohne Handlauf ist. Aus Angst zu stürzen, trauten sich viele der alten Anwohnerinnen und Anwohner schließlich gar nicht mehr, ihre vier Wände zu verlassen. Die CDU-Politikerin Viola Mull betonte, dass sie wisse, dass es sich so verhalte: „Ich empfinde es als beschämend, dass sie ihre Lage hier in dieser Art und Weise schildern müssen!“ Eine von Kirchners Nachbarinnen hatte sich sogar bei einem Sturz das Becken gebrochen. Alten Menschen bliebe bis jetzt nur die Option, innerhalb des Stiftes in eine von der Bremer Heimstiftung betriebene, stationäre Einrichtung umzuziehen.

Ein anderer älterer Herr, der mit seiner Frau vor 20 Jahren in das Stift gezogen ist, bestätigte Dagmar Kirchners Schilderung. Deren Einschätzung: „Etliche Mieter würden es sehr begrüßen, wenn barrierefreie Wohnungen, die auch für Rollstühle geeignet sind, inklusive Fahrstühlen entstünden“. Dirk Schmidtmann, Mitglied des Vorstandes des St.-Remberti-Stiftes, legte dar, dass vom Stiftungsvorstand eingehend geprüft worden sei, ob es nicht möglich wäre, Treppenlifte einzubauen. Dem hätte allerdings die Feuerwehr eine Absage erteilt, die Fluchtwege würden dann bedingt durch das eingeschränkte Treppenmaß dort zu schmal werden. Architekten hätten zudem schon längst geprüft, ob ein Anbau von gläsernen Liften an den alten Häusern möglich wäre. Unter anderem wegen des Denkmalschutzes, unter dem das Gebäude-Ensemble stehe, verbiete sich das. Das grüne Ausschuss-Mitglied Michael Rüppel bezeichnete die fehlende Barrierefreiheit auf dem Stifts-Gelände als Unding. Der Grünen-Politiker Schmidtmann wertete das Modell der Bremer Häuser mit seinen steilen, hölzernen Treppen generell als Super-GAU in puncto Barrierefreiheit.

Bremens älteste Sozialstiftung, die aus dem Gründungsjahr 1305 datiert, sei von Anfang an darauf ausgelegt gewesen, Menschen ab 60 Jahren möglichst lange das selbstbestimmte Leben zu ermöglichen, betonte denn auch Stiftungsratsvorsitzender Claas Rohmeyer, der Manfred Corbach, den Geschäftsführer der Stiftung, auf der Sitzung vertrat. „Wir sind keine böse Heuschrecke,“ stellte er gleich zu Beginn klar. Vielmehr sei der geplante Neubau eine große finanzielle Anstrengung für die Stiftung und er werde sich nur in einer gewissen Dimension rechnen. Zudem sei man bestrebt, weniger starke Verschattungseffekte zu erzielen. Dementsprechende Studien seien inzwischen in Auftrag gegeben worden. Denn auch das ist einer der Haupt-Kritikpunkte der Bebauungs-Gegner, die etwa in dem dadurch beeinträchtigten Kaiser-Haus wohnen.

Aber auch von der gegnerischen Fraktion waren zwei Vertreterinnen erschienen. Dagmar Bartholdi argumentierte etwa, dass die 18 geplanten Wohnungen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein in der angespannten Situation des Bremer Mietmarktes sein könnten. Sie habe sich beispielsweise sehr bewusst ­dafür entschieden, ins barrierefreie Stadtteilhaus St. Remberti zu ziehen. Auch Bartholdi verwies noch einmal auf das Immobilitäts-­Risiko, dem viele alte, gehbehinderte Menschen in den Bremer Häusern ausgesetzt seien. Für sie ist es ein Unding, dass für den geplanten Neubau nun das beschauliche Rosengärtchen mit seinen acht Bäumen nebst Nutzgarten weichen soll: „Auch, wenn das sentimental klingen mag: Diese kleine Oase ist das einzige schöne Stück Grün, dass es in unserer Straße noch gibt“. Bartholdi wehrt sich mit ihren Mitstreitern gegen die komplette Versiegelung und Zubetonierung der Innenstadt. Rohmeyer beteuerte, dass sich die Stiftung kreativ um die zusätzliche Schaffung neuer Grünflächen und auch um den verbleibenden Baumbestand kümmere. Kritisch nachgefragt wurde im Rahmen der Ausschuss-Sitzung aber auch nach dem Mietpreis. Der Geschäftsführer des St.-Remberti-Stifts Manfred Corbach habe einen Circa-Preis von elf bis 13 Euro pro Quadratmeter genannt, der wesentlich über dem Mietpreis des Altbaubestandes liege.

So fragten die Mitglieder des Ausschusses nach, ob denn künftig auch die Möglichkeit für Alt-Anwohner bestehe, in die Neubau-Wohnungen umzuziehen und eventuell einen Vergünstigungs-Abschlag zu bekommen. Claas Rohmeyer versprach, diesen Vorschlag mitzunehmen und zu überprüfen. „Wir peilen diesen Preis an. Der Mietpreis soll auf alle Fälle deutlich unter dem marktüblichen Preis liegen. Denn dazu fühlen wir uns als sozialer Vermieter verpflichtet. Unser Ziel ist es lediglich, kostendeckend zu bauen“, betonte er. Über eine soziale Staffelung der Miete sei ohnehin schon diskutiert worden.

Sich schon zum jetzigen Zeitpunkt genau festzulegen, wie hoch der Mietpreis für die Wohnungen einmal sein werde, bezeichnete die CDU-Politikerin Viola Mull denn auch als unseriös.“ Außerdem geht es uns als Beirat nichts an, wie die Mieten gestaltet werden“, betonte sie. Der Grünen-Politiker Schmidtmann wies darauf hin, dass die Baukosten mit zunehmender Wartezeit stiegen, und zwar monatlich. Der Markt an Bau-Unternehmen sei so gut wie leer geräumt. Rohmeyer machte einen Vorschlag zur Güte: „Wir würden sehr gern den Beirat, den Bauausschuss und das Ortsamt auf das Gelände einladen, um für Klarheit zu sorgen!“