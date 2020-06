Die Linie 1 wird ausgebaut – der Senat hat die Finanzierung beschlossen. (Christina Kuhaupt)

Der Bremer Senat hat am Dienstag die Finanzierung für den Ausbau der Straßenbahnlinie 1 beschlossen. Damit kann die Linie auf bremischer Seite in den kommenden Jahren von der jetzigen Endhaltestelle am Roland-Center bis nach Mittelshuchting verlängert werden.

Für diesen Ausbau – wie auch für den Teilabschnitt der Linie 8 bis zur Landesgrenze – besteht seit dem 6. Dezember 2019 das Baurecht. Das Verkehrsressort hatte sich im letzten der noch anhängigen Klageverfahren mit den Betroffenen geeinigt. Somit steht dem Baubeginn auf Bremer Gebiet nichts mehr im Wege.

Die Strecke der Linie 1 soll im Jahr 2024 in Betrieb gehen, so der Plan. Aus bremischen Haushaltsmitteln werden etwa neun Millionen Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 28 Millionen Euro sogenannter ÖPNV-Landesmittel des Bundes sowie voraussichtlich gut 50 Millionen Euro, die der Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beisteuert. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen im Stadtteil Huchting damit etwa 87 Millionen Euro.

Die Heinrich-Plett-Allee und Areale entlang der Trasse der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn in Huchting werden im Zuge des Straßenbahnausbaus für den Rad- und Fußverkehr neu gestaltet. Die Verlängerung der Linie 8 über Bremen hinaus nach Stuhr und Weyhe beschäftigt derzeit noch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.