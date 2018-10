Damit der Teich im Wolfskuhlenpark nicht „umkippt“ wurde es höchste Zeit für eine Entschlammung. Entfernt wurden nur etwa die Hälfte der Ablagerungen (Roland Scheitz)

Erst kürzlich hat der Umweltbetrieb Bremen (UBB) den See im Kattenturmer Wolfskuhlenpark mit schwerem Gerät von Schlamm befreien lassen. Doch nun gibt es Kritik an der etwa 50 000 Euro teuren Maßnahme. Denn nur der Schlamm aus der einen Hälfte des Sees sei entfernt worden. Der nördliche Bereich des Gewässers sei nach wie vor durch die bis zu einen Meter hohen Ablagerungen und den darin enthaltenen Müll in ­Gefahr.

„Die Enten können dort bald zu Fuß hinüberlaufen“, kritisiert Marita Hensel, die sich seit Jahren für die Grünanlage engagiert. Der UBB begründet die unvollständige Entschlammung mit einem engen finanziellen Spielraum: „Wenn wir den ganzen See gemacht hätten, wäre kein Geld mehr da gewesen, um dringende Arbeiten an vier anderen Seen in Bremen durchzuführen“, sagt UBB-Sprecherin Kerstin Doty.

Schließlich stünden jährlich für alle Gewässer Bremens nur 195 000 Euro zur Verfügung. Die Fachleute gehen dennoch davon aus, dass der See nun deutlich entlastet sei. In den Folgejahren werde geprüft, wann der Schlamm aus der anderen Hälfte des Sees geholt werden muss, damit das Ökosystem nicht in Gefahr gerät.