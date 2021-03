Marco Lübke (CDU) zum Thema Prostitution

„Nur ein ganz kleiner Teil macht das freiwillig“

Ralf Michel

Die CDU-Fraktion hat eine Anfrage zum Thema Prostitution in Bremen an den Senat gestellt. Thema ist dabei auch das Verbot der Prostitution in Schweden. Marco Lübke erklärt den Hintergrund der Anfrage.