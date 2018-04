Beim Ausbau der Betreuung setzte Bremen zuletzt stark auf Container-Kitas. (Scheitz)

1800 neue Kita-Plätze entstanden 2017, eine ähnliche Zahl an Plätzen wird auch in jedem der kommenden beiden Jahre benötigt. Eines der Probleme: Schon zuletzt identifizierte die Stadt kaum noch Flächen, auf denen Kita-Container aufgestellt oder neue Kitas gebaut werden konnten. Von fast dreißig Flächen, die man in Bremen prüfte, wurden viele als ungeeignet eingestuft. Und auf den meisten geeigneten werden derzeit bereits neue Kitas geplant. Lediglich vier potenziell geeignete Flächen waren zuletzt noch frei. Die Bildungsbehörde will weiter städtische und private Flächen prüfen und auch mit privaten Investoren zusammenarbeiten. Es sollen nun aber auch Flächen erneut geprüft werden, die man im ersten Anlauf verworfen hatte, weil sie nur aufwendig und teuer zu erschließen seien oder in Randgebieten der Stadt lägen, sagt Behördensprecherin Annette Kemp.

Ein noch größeres Problem als die Beschaffung geeigneter Räume dürfte die Personalakquise darstellen. Eine sogenannte praxisintegrierte Ausbildung (Pia), bei der angehende Erzieher schon während der Ausbildung in Kitas mitarbeiten und bezahlt werden, läuft in Bremen am 1. August an. Dadurch wurden 50 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen. Ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen Oppositionsvertreter. Tatsächlich gab es einen regelrechten Ansturm auf die Plätze: Laut Behörde gingen fast 200 Bewerbungen auf die 50 Plätze ein.

Kritk an Transparenz bei der Personalplanung

CDU-Politikerin Sandra Ahrens erinnert daran, dass in Bremen die Ausbildung von Erziehern in der Vergangenheit keinesfalls immer Priorität genoss: "Als Renate Jürgens-Pieper noch Bildungssenatorin war, mussten wir als Opposition sogar dafür kämpfen, dass keine Erzieherklasse weg gekürzt wurde." Echte Transparenz gebe es bei der Personalplanung für Kitas bisher nicht, bemängelt die Bürgerschaftsabgeordnete. Es fehle eine präzise Aufstellung der Behörde dazu, wie der Ausbau der Betreuung mit Personal hinterlegt werden solle. "Es wäre an der Zeit für einen Kassensturz."

Bundesweit suchen Kommunen händeringend nach Erziehern. Um unter diesen Umständen dennoch Personal zu gewinnen, müsse der Beruf aufgewertet und besser bezahlt werden, fordern Elternvertreter. In Städten wie Hannover und München seien Erzieherinnen zuletzt tariflich etwas höher eingruppiert worden, sagt Linken-Politikerin Sofia Leonidakis. Statt nach Stufe 8a wurden sie nach Stufe 8b für "schwierige Tätigkeiten" bezahlt. Dazu gibt es auch in Bremen Überlegungen, aber keine feste Absicht: "Wir müssen prüfen, ob eine Eingruppierung nach 8b möglich ist, aber man muss das auch finanzieren können", sagt Behördensprecherin Kemp.

Fokus auf privaten Investoren

Kritik übt die Linke auch daran, dass der Senat zwar beim kurzfristigen Ausbau durch Container-Kitas stark auf den städtischen Eigenbetrieb Kita Bremen gesetzt habe. Doch bei langfristigen Plänen für Einrichtungen in festen Gebäuden sei Kita Bremen im vergangenen Jahr kaum beauftragt worden: "2017 wurde von 19 geplanten Kitas nur eine an Kita Bremen vergeben", sagt Leonidakis. Es seien zuletzt vor allem private Investoren zum Zug gekommen.

Auch derzeit haben nicht alle Kinder einen Kita-Platz. Im März befanden sich der Behörde zufolge stadtweit noch 775 Kinder in der Vermittlung. Nachdem die Behörde die Eltern dieser Kinder anschrieb und fragte, ob sie weiter Betreuung benötigen, meldeten sich 402 Familien zurück und bestätigten, dass noch Bedarf bestehe. Allerdings: Nicht jeder, der einen Kitaplatz braucht, versteht Behördenpost und reagiert darauf.