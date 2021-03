Das Bekenntnis zum Klimaschutz eint die Bremer Koalition, doch SPD, Grüne und Linke lassen zu wenig Taten folgen. (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Das Bekenntnis zum Klimaschutz eint die Bremer Koalition. SPD, Grüne und Linke sind bestrebt, die Öko-Bilanz des kleinsten Bundeslandes zu verbessern. Schon im Februar 2020 wurde deshalb ein Klimatopf innerhalb des Landeshaushalts 2020/21 eingerichtet.

Mehr zum Thema CDU wirft Bremer Senat Versagen vor Heftiger Streit um Bremens Klimapolitik 30 Millionen Euro hat der Bremer Senat 2020/21 für Klimaschutzprojekte bereitgestellt. Das Programm hat Anlaufschwierigkeiten, die von der CDU nun zum Anlass für eine ... mehr »

Wer solche Signale aussendet und eine hohe Erwartungshaltung erzeugt, tut gut daran, den Ankündigungen möglichst bald Taten folgen zu lassen. Daran hapert es jedoch. 2020 bekam die Koalition in Sachen Klimaschutz nichts mehr auf die Kette. Und nun sieht es so aus, als ob auch 2021 der Großteil der eingeplanten 30 Millionen Euro nicht verbraucht wird. Das ist nicht nur politisch ungeschickt, es verweist auch auf einen Mangel an strategischem Weitblick in der Bremer Verwaltung. Dort liegen zu selten fertige Konzepte in der Schublade für den Fall, dass unverhofft Geld zur Verfügung steht – sei es aus Bundes- oder EU-Programmen, sei es durch Entscheidungen im eigenen Einflussbereich. Als Prunkstück der rot-grün-roten Halbzeitbilanz taugt der Klimatopf jedenfalls nicht mehr.