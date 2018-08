Symbolbild (dpa)

Bei der Überprüfung von Asylentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat es nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung nur wenige Beanstandungen gegeben. Die Befürchtung, viele Flüchtlinge könnten zu Unrecht Schutz in Deutschland erhalten haben, lässt sich durch die internen Prüfungen im Bamf nicht bestätigen, berichtet das Blatt am Montag.

Mehr zum Thema Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Bremen Bremer Ex-Bamf-Leiterin siegt mit Eilantrag Behörden dürfen nicht länger behaupten, dass es in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für ... mehr »

Nur zwei Fälle in Bremen

Demnach endeten von den 43.000 im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossenen Prüfverfahren nur 307 damit, dass den Geflüchteten der bereits erteilte Schutzstatus wieder entzogen wurde. Mehr als 99 Prozent der Geflüchteten haben zurecht einen Schutzstatus erhalten. Das gehe aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke vor, heißt es weiter. Jelpke kritisierte, es werde "von politisch interessierter Seite" immer wieder der Eindruck erweckt, es gebe erhebliche Sicherheitsmängel im Bamf". "Nichts davon ist wahr", wird sie weiter zitiert.

In Bremen sind derzeit zwei Fälle bekannt, von denen es heißt sie seien falsch entschieden worden. Sie werden derzeit neu aufgerollt.

Die hohe Zahl an Prüfungen ist eine Konsequenz aus der Bamf-Affäre, die in Bremer Außenstelle ihre Anfang genommen hat. Die ehemalige Leiterin steht im Verdacht Geflüchteten zu positiven Bescheiden verholfen zu haben. Daraufhin ordnete Innenminister Horst Seehofer (CSU) an etwa 18.000 Fälle neu aufzurollen. (dpa/haf)