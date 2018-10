Keine Verletzten

Obdachlosenbehausungen brennen am Bremer Güterbahnhof

Mehrere Baracken von Obdachlosen standen in der Nacht zu Freitag am Bremer Güterbahnhof in Flammen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.