August Judel, Vorsitzender des Landesverbandes der Gartenfreunde, tritt nicht noch einmal zur Wahl an. (Christina Kuhaupt)

Es gärt bei den Gärtnern, und zwar gewaltig. Jetzt wirkt sich das im Bremer Landesverband der Gartenfreude, dem fast 17 000 Mitglieder angehören, auch auf die Spitze aus. August Judel, seit dreieinhalb Jahre Vorsitzender des Verbandes, hat angekündigt, kein weiteres Mal zu kandidieren. Er bleibt noch bis März im Amt und hört dann auf.

Judel verbindet seinen baldigen Abgang mit einer Generalkritik: "Der Umgang mit Politik und Verwaltung hat mich aufgerieben. Die Entscheidungswege sind unendlich lang und oft nicht nachvollziehbar", lässt er sich in einer Presseerklärung des Landesverbandes zitieren. "Man hat das Gefühl, es läuft einfach nicht, nichts geht voran, nichts Gravierendes jedenfalls", sagt Judel im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Mehr zum Thema Streit um Wochenendhäuser Grün gegen Grün in Kleingarten-Debatte Die Bremer Grünen können sich vorstellen, in Kleingartengebieten Wochenendhäuser zuzulassen. Die ... mehr »

Als Beispiel nennt er den Kleingartenentwicklungsplan. Darin sollte politisch geregelt werden, wie zum Beispiel mit den mehr als 1000 sogenannten Kaisenhäusern, die in den Kleingartengebieten stehen, umgegangen wird. Und wer an den Rändern der riesigen Flächen für die Pflege des Grüns zuständig ist. "Es sind Jahre vergangen, den Plan gibt es immer noch nicht", beklagt der Vorsitzende. "So macht das keinen Spaß mehr", sagt er, "vielleicht bin ich auch nicht der richtige Mensch dafür."

Zur Grünpflege hatte der Verband nach eigenen Angaben zwischendurch einen Vorschlag gemacht, nachdem er festgestellt habe, dass die Behörden etwas auf den Weg bringen wollten, was zu einer deutlich steigenden Belastung der Gartenfreunde geführt hätte. "Dazu haben wir bis heute keine verbindliche Stellungnahme erhalten, vielmehr werden wir seit Jahren auf die Fertigstellung der Bestandsaufnahme der Kleingartenflächen vertröstet."

Ruhe an der Abrissfront

Stillstand auch bei den Kaisenhäusern, benannt nach dem früheren Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen, der in Zeiten der Wohnungsnot nach dem Krieg in den Kleingartengebieten den Bau von kleinen Häusern erlaubte. Es gab nach Angaben der Baubehörde mal annähernd 1500 dieser Objekte. Nicht alle davon fallen unter den Begriff Kaisenhäuser, weil sie später entstanden sind und von der Behörde stattdessen als Behelfsheime bezeichnet werden.

Rund 350 Häuser sind mittlerweile abgerissen. Die bislang letzte Aktion dieser Art fand in Walle und Findorff statt. Vor knapp vier Jahren wurden dort auf einen Schlag 39 Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Seitdem herrscht Ruhe an der Abrissfront. Dabei gibt es einen Konsens. Häuser, die noch bewohnt sind, ihre Zahl liegt bei ungefähr 500, bleiben so lange verschont, bis die Bewohner ausgezogen sind. Sie profitieren vom sogenannten Auswohnrecht, das ihnen eingeräumt wird.

Mehr zum Thema Kleingärtner kämpfen gegen die Dürre Die Regentonnen sind längst leer Sie schleppen Gießkannen und rollen jeden Tag die Gartenschläuche aus: Beim Kleingärtnerverein ... mehr »

Sind die Gebäude dann frei, kommen sie weg, genauso wie vorher schon die leerstehenden Häuser, über deren Verfall sich die Kleingartenvereine beklagen. Die Kosten für den Abriss trägt die Stadt, so ist es versprochen. "Schriftlich gibt uns das aber keiner", erklärt Judel, "und wer weiß, wer im kommenden Jahr in Bremen die politische Verantwortung übernimmt." Die Gartenfreunde haben Sorge, dass am Ende auch bei den Kaisenhäusern wenn nicht alles, so doch ein beträchtlicher Teil der Verantwortung und Kosten an ihnen hängenbleibt.

Doch es sind nicht nur diese Dauerthemen, die dem Landesverband auf den Nägeln brennen. Gestritten wird zurzeit auch über eine neue Gartenordnung. Einen ersten Entwurf aus der Feder der Geschäftsführerin des Verbandes hatten die Delegierten des Verbandes bei einer Versammlung im April mit großer Mehrheit abgelehnt.

Der Grund: Zu viele Verbote, zu harsch im Ton. Ein gewaltiger Dämpfer für Birgit Drechsler, die wegen der autoritären Amtsführung, die ihr vorgeworfen wird, ohnehin auf schwankendem Grund steht. Eine Gruppe, die sich "Kleingartenrebellen" nennt und im Verband mehr Transparenz und Mitbestimmung fordert, hat Drechsler auf dem Kieker und greift sie öffentlich an.

Hunderte Parzelle verwahrlosen

Damit nicht genug, schwelt auch noch ein Konflikt zwischen den Grünen und der SPD, wie mit den Kleingärten umgegangen werden soll. Hunderte Parzellen vor allem im Bremer Westen werden nicht mehr genutzt und verwahrlosen. Während die Grünen darauf pochen, der Natur den Vorrang zu belassen und die Brachen gegebenenfalls in Parks umzuwandeln, liebäugelt die SPD mit der Idee, auf den Flächen Wohnungen zu bauen.

Im Ganzen ist das eine so schwierige Gemengelage, dass der Landesverband der Gartenfreunde den Zeitpunkt für einen Neuanfang gekommen sieht, wie der stellvertretende Vorsitzende Klaus Bode in der Pressemitteilung des Verbandes erklärt. "Für diesen Neuanfang, den August Judel bereits maßgeblich eingeleitet hat und zu Ende bringen wird, erhoffen wir uns die Unterstützung von allen Vereinen", so Bode. Judel schlägt seinen Stellvertreter als neuen Vorsitzenden vor. Bode wiederum könnte in seinem bisherigen Amt von einem Mann beerbt werden, der sich in seinem Berufsleben stark mit dem Kleingartenwesen beschäftigt hat. Es ist Wolfgang Golasowski, ein ehemaliger Richter, der es zum Präsidenten des Bremer Landgerichts gebracht hat und zuletzt Staatsrat im grün-geführten Bauressort war.

Unter dem Vorbehalt, dass die Delegierten des Landesverbandes bei der Jahreshauptversammlung im März zustimmen müssen, soll Golasowski nach dem Willen des Vorstands für den Kontakt zu Politik und Behörden zuständig sein. "Anders als ich kennt er das aus dem Effeff", sagt Judel. Ab September werde Golasowski bereits beratend an den Vorstandssitzungen teilnehmen.