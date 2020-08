Marie Junker ist eine der beiden Vereinsvorsitzenden. (Privat)

Die Herausforderungen sind seit der Vereinsgründung im Februar größer geworden. Doch die Corona-Krise bremst Marie Junker und ihre Studienkolleginnen und -kollegen von der Universität nicht in ihrem Tatendrang. Sie wollen unter dem Vereinsnamen „Rock your life! Bremen“ ein Mentoring-Projekt für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit umsetzen.

Marie Junker und Vibeke Jessen sind die beiden Vorsitzenden. „Gemeinsam mit anderen ehrenamtlich engagierten Studierenden möchte ich Mentoring-Beziehungen zwischen Oberschülern und Studierenden herstellen, um die Schüler in ihrem letzten Schuljahr zu begleiten“, erklärt Junker ihren Ansatz. „Wir wollen dabei vor allem sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler erreichen, die zu Hause wenig Unterstützung haben.“

Das Mentoring-Programm geht über ein Jahr und kann auf ein zweites verlängert werden. Während der Zeit treffen sich Schüler und Studierende regelmäßig zu zweit. Außerdem plant der Verein gemeinsame Aktivitäten, die dann in der Gruppe durchgeführt werden sollen. Darüber hinaus sind laut Junker drei Seminare geplant, in denen die Schüler beispielsweise ihre Stärken und Schwächen entdecken oder sich mit ihren Vorstellungen für ihre berufliche Zukunft befassen sollen. Und die Studierenden sollen Unterstützung in ihrer Tätigkeit als Mentor bekommen.

Gerade in der Corona-Zeit habe sich gezeigt, dass die Schüler mit wenig Unterstützung jetzt noch größere Probleme hätten, fährt sie fort. Außerdem werde schon seit Jahren immer wieder nachgewiesen, dass der Erfolg in der Schule und damit zusammenhängend auch der spätere Berufserfolg stark vom sozialökonomischen Hintergrund der Eltern abhängen. „Wir wollen uns deshalb für mehr Chancengleichheit einsetzen und die unterstützen, die es am meisten brauchen“, betont sie. In Bremen richtet sich das Team an junge Menschen in Stadtteilen wie Walle, Gröpelingen oder Huchting. Ziel sei es, dort eine Oberschule (kein Gymnasium) zu finden, „an der wir unser Programm vorstellen können und Schüler für die Teilnahme bei uns begeistern können“, sagt Marie Junker über das Konzept. „Gleichzeitig suchen wir an den Hochschulen in Bremen Studierende, die Lust haben, sich sozial zu engagieren, und bringen dann Schüler und Studierende als Mentoring-Paare zusammen.“

„Rock your life“ gibt es nach Auskunft der Vorstandsvorsitzenden in mehr als 50 Städten, in Deutschland, in den Niederlanden und der Schweiz. Alle Vereine sind der gleichnamigen gemeinnützigen Dachgesellschaft untergeordnet.

„Aktuell sind wir in Bremen zehn aktive Mitglieder, Studenten der Universität Bremen“, sagt Marie Junker. Ihr Verein wolle auch mit anderen Initiativen zusammenarbeiten. Ende 2020 sollen die ersten Mentoring-Paare sich treffen, voraussichtlich ab November, hofft sie. „Aktuell sind wir damit beschäftigt, alles dafür vorzubereiten und organisieren etwa die notwendigen finanziellen Mittel.“

Weitere Informationen

Wer sich für das Mentoring-Programm „Rock your life“ interessiert oder mitmachen möchte, erfährt mehr im Internet unter Bremen.rockyourlife.de., bei Instagram und Facebook. Als Partner werden noch Studierende an Bremer Hochschulen und eine Oberschule in einem sozial benachteiligten Stadtteil gesucht.