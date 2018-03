Die Schülerzahlen an der Oberschule Sebaldsbrück sollen sich bis 2025 fast verdoppeln (Frank Thomas Koch)

Stark steigende Schülerzahlen kennzeichnen die aktuelle Prognose für die Bevölkerungsentwicklung in Bremen. Vor allem in Osterholz und Hemelingen soll sich das bemerkbar machen. In Zahlen: Bis 2025 wird es nach den derzeitigen Annahmen in allen Jahrgangsstufen von der ersten bis zur zehnten Klasse rund 500 Schülerinnen und Schüler mehr als heute geben. "Allerdings verteilt sich der Zuwachs unterschiedlich", sagte Ortsamtsleiter Jörn Hermening bei der Präsentation der Zahlen im Bildungsausschuss in Hemelingen. Insbesondere bei den fünften bis zehnten Klassen werde das deutlich. In Osterholz wird ein Plus von 13 Prozent, in Hemelingen sogar ein Plus von über 21 Prozent erwartet. Bei den Grundschulen ist der Zuwachs von rund 20 Prozent in beiden Stadtteilen annähernd gleich.

Berücksichtigt man für die weitere Zukunft allerdings auch die geplanten Neubaugebiete – insbesondere die vorgesehene Wohnbebauung auf der Rennbahn Vahr ­– dürften bis 2030 noch einmal weitere rund 320 Schüler vor allem an den Schulen in Sebaldsbrück dazukommen. Bei wünschenswerten Klassengrößen von höchstens 25 Schülern entspricht das in den kommenden zwölf Jahren allein in Hemelingen und Osterholz einem Bedarf von 33 zusätzlichen Schulklassen. Bis 2025 liegt der theoretische Bedarf immerhin bei rund 20 zusätzlichen Klassen. Die jetzt den Beiräten bei der regionalen Konferenz zur Schulstandortplanung für Bremen-Ost vorgestellten Ideen des Bildungsressorts zu der Entwicklung der Schülerzahlen ordnen den Zuwachs bereits den vorhandenen Schulstandorten zu. Unterm Strich sind nach diesen Planungen bis 2030 in Hemelingen und Osterholz tatsächlich jeweils insgesamt 24 neue Schulklassen vorgesehen. Vor allem die Oberschule Sebaldsbrück soll wachsen: von 432 Schülerinnen und Schülern im aktuellen Schuljahr auf über 850 bis 2030.

2011 stand noch Schließung im Raum

Das ist gegenüber der ursprünglichen Schulentwicklungsplanung eine 180-Grad-Wende. Noch 2011 war man im Bildungsressort mittelfristig von einer kompletten Schließung des Standortes ausgegangen, zumal die Schulgebäude aus den 60er-Jahren vollständig saniert werden mussten. Doch die örtliche Politik, das Kollegium, Eltern und Schüler haben erfolgreich für den Erhalt der Schule gekämpft. Seit 2015 nimmt die Oberschule nach vierjähriger Pause wieder fünfte Klassen auf. Im Jahr 2016 gab es erste Investitionen in die Gebäude, aber erst Anfang 2017 erklärten Vertreter des Bildungsressorts offiziell und verbindlich im Beirat, dass die Schule weiter existieren wird, auch weil die Anmeldezahlen stiegen.

Nun soll es de facto sogar zu einer Art Neugründung kommen, denn die Machbarkeitsstudie von Immobilien Bremen zur Frage der Schulsanierung ergab dem Vernehmen nach, dass ein Abriss mit vollständigem Neubau wirtschaftlicher ist. Noch in diesem Jahr soll daher die sogenannte Phase Null der notwendigen Planung beginnen. Das umfasst in erster Linie die Formulierung der Anforderungen an den Neubau und die Auswahl möglicher Planer und Architekten. Eine Anforderung dürfte sicher sein: Es werden ausreichend Klassen- und Fachräume für die verdoppelten Schülerzahlen gebraucht. Statt drei fünfte Klassen, sind künftig sechs vorgesehen, aus bislang insgesamt 18 Schulklassen werden 36.

Ein nicht ganz so großes Wachstum ist für die Albert-Einstein-Oberschule in Osterholz geplant. Aber immerhin soll auch dort künftig sechszügig unterrichtet werden. Bislang sind in jedem Jahrgang jeweils vier Klassen vorgesehen. Die Schülerzahlen steigen laut Schulstandortplanung von aktuell 576 bis zum Jahr 2030 auf über 860.

Zusätzliche Klassen in Grundschulen

Bei den Grundschulen soll es in Osterholz jeweils eine zusätzliche erste Klasse geben in der Schule am Ellenerbrokweg und der Schule an der Uphuser Straße. In Hemelingen wird die Schule am Osterhop von der Zwei- zur Dreizügigkeit erweitert. Die Schule am Alten Postweg soll künftig ebenfalls in jedem Jahr drei erste Klassen einrichten. Für Osterholz-Süd steht sogar die Neugründung einer Grundschule in den Plänen, wenngleich noch unverbindlich und ohne konkreten Standort. Ob und wann all diese Planungen an den jeweiligen Schulen tatsächlich Realität werden, ist ohnhin unklar. "Noch sind das alles Prognosen und Versprechungen", sagt Hermening.

Dass Skepsis angebracht ist, zeigt das Beispiel der Schule an der Glockenstraße. Für sie sieht die Schulstandortplanung zwar keine steigenden Schülerzahlen vor, wohl aber die Umwandlung in eine gebundene Ganztagsschule. Das wurde in der Vergangenheit allerdings schon mehrmals für inzwischen längst beschulte Jahrgänge versprochen. Zuletzt war im Frühjahr 2016 das aktuell laufende Schuljahr 2017/18 anvisiert worden. Nun soll es ab 2020 soweit sein.

Das entscheidende Problem dabei aus Sicht des Ausschusses: Der in der Nähe liegende Hort bei der Kindertagesstätte der evangelischen Kirche in Hemelingen wird ganz sicher im August dieses Jahres schließen. "Das war seit Langem bekannt, und darauf wurde regelmäßig hingewiesen", betont der Ortsamtsleiter. Nur das Bildungsressort sei nach seiner Darstellung jetzt aus allen Wolken gefallen. Ab dem kommenden Schuljahr ist damit nun für viele Schulanfänger keine Nachmittagsbetreuung mehr vorhanden. Der Ausschuss fordert daher eine Zwischenlösung bis zur Einrichtung der Ganztagsschule. Vorstellbar sei etwa ein Containerbau auf dem Schulhof Glockenstraße. Ob die Kirche oder ein anderer Träger die Betreuung übernehme, müsse man aushandeln.