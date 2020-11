Das Oberverwaltungsgericht hat eine erneute Klage der DFL gegen einen Gebührenbescheid aus Bremen abgelehnt. (CARMEN JASPERSEN)

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat die Klage der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gegen den Gebührenbescheid für ein Hochrisikospiel abgewiesen. Das Land Bremen hatte der DFL die Polizeikosten für den Einsatz an einem Bundesliga-Spieltag in Rechnung gestellt. Die DFL hatte gegen den aus ihrer Sicht zu hohen Betrag geklagt. Dass Bremen der DFL für zusätzliche Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen Gebühren berechnen darf, hatte das Bundesverwaltungsgericht im März 2019 eindeutig bejaht.

Das Oberverwaltungsgericht hatte die Klage erneut verhandeln müssen, weil die Bundesrichter aus Leipzig Nachbesserungsbedarf sahen. Sie verwiesen den Fall deshalb zurück an das Bremer Gericht. Das Land Bremen hatte der DFL die Kosten vergleichsweise pauschal berechnet, inklusive des Aufwandes für etwa die Festnahme randalierender Fans und deren Ingewahrsamnahme über Nacht. Nach Lesart der Innenbehörde gehört all dies mit in den Topf der anfallenden Kosten des Polizeieinsatzes. Die DFL argumentierte dagegen, dass diese Kosten den festgenommenen Störenfrieden in Rechnung gestellt werden könnten. Und dass deshalb die von Bremen ausgestellten Gebührenbescheide zu hoch ausgefallen seien.