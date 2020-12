Das Oberverwaltungsgericht hat das Verbot der für Sonnabend geplanten Querdenker-Demonstrationen in Bremen bestätigt. (Frank Thomas Koch)

Die für den Sonnabend geplanten beiden Großdemonstrationen der Querdenker-Initiative in der Bremer Innenstadt bleiben verboten. Nach dem Verwaltungsgericht lehnte auch das Oberverwaltungsgericht Bremen am Freitag einen Eilantrag der Querdenker gegen das erlassene Demonstrationsverbot ab.

In der Begründung teilte das Oberverwaltungsgericht die Ansicht, dass mit der geplanten Versammlung eine „erhebliche Infektionsgefahr für die Versammlungsteilnehmer, Polizeibeamten und Passanten verbunden sei“. Dabei sei es unerheblich, dass eine Infektion mit dem Coronavirus nicht immer mit dem Auftreten von Symptomen verbunden sei, weil gerade von symptomfreien Erkrankten ein erhebliches Risiko ausgehe.

Das Bremer Ordnungsamt hatte am Dienstag die beiden angemeldeten Demonstrationen auf der Bürgerweide und dem Marktplatz mit Verweis auf die „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit in Bremen vor dem Hintergrund der Pandemieentwicklung“ untersagt. Das Verwaltungsgericht Bremen hatte am Folgetag den Eilantrag mit der Begründung abgewiesen, dass das öffentliche Interesse am Vollzug des Verbots höher als das private Interesse an dessen Aussetzung sei. Das Verbot sei „zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit erforderlich und im Übrigen verhältnismäßig“.

Diese Einschätzung teilt das Oberverwaltungsgericht. In der Mitteilung heißt es, dass „Verwaltungsgericht habe zu recht die im Zusammenhang mit früheren vergleichbaren Versammlungen gemachten Erfahrungen herangezogen, in deren Verlauf es zu schweren Verstößen gegen die Eindämmung des Infektionsrisikos bezweckenden Auflagen gekommen sei.“ Der Antragssteller habe zudem nicht darlegen können, dass es überhaupt ein Schutz- oder Hygienekonzept für die geplanten Demonstrationen gegeben hätte - zumal es auf der Bürgerweide nicht genügend Platz gebe, um bei einer Teilnehmerzahl von 20.000 Demonstranten den Mindestabstand einhalten zu können.

Mit dem Beschluss sind alle Instanzen in Bremen ausgeschöpft. Die Organisatoren können nun noch mit einem Eilantrag vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.