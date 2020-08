Die öffentliche Verschuldung hat in Bremen 2019 stark zugenommen und der Stadtstaat verzeichnet die höchste je Einwohner unter allen Bundesländern. (picture alliance/Carmen Jaspersen/dpa)

Die öffentliche Verschuldung hat in Bremen 2019 stark zugenommen und der Stadtstaat verzeichnet die höchste je Einwohner unter allen Bundesländern. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag Ende des Jahres bei 43 921 Euro - in Niedersachsen waren es 7279 Euro, auf ganz Deutschland gerechnet 22 857 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Schuldensumme bei Banken oder Privatunternehmen war in Bremen innerhalb eines Jahres um 38,1 Prozent gewachsen: Von 21,7 Milliarden auf 30 Milliarden. In Niedersachsen war sie hingegen leicht rückläufig und sank von 58,7 Milliarden auf 58,2 Milliarden Euro.

Insgesamt hatten Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zum Jahresende 2019 bei Banken und Privatunternehmen 1898,8 Milliarden Euro Schulden. Der Schuldenstand sank im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent oder 17 Milliarden Euro. Bund, Kommunen und die Sozialversicherungen hätten Schulden abgebaut, mehrere Länder dagegen neue gemacht. Im laufenden Jahr hat sich die Situation durch die coronabedingte Schuldenaufnahme inzwischen stark verändert.

Nach Bremen waren die Schulden je Einwohnerin und Einwohner in den anderen Stadtstaaten am höchsten: Hamburg hatte eine Pro-Kopf-Verschuldung von 18 279 Euro (2018: 18 734 Euro) und Berlin von 14 773 Euro (2018: 15 008 Euro). Unter den Flächenländern verzeichnete das Saarland mit 13 989 Euro (2018: 13 920 Euro) die höchste. Am niedrigsten war die Verschuldung pro Kopf in Sachsen mit mit 279 Euro (2018: 346 Euro).