Der Anschlag auf neun Autos ist der bisher schwerste politisch motivierte Gewalttat gegen die Wohnungswirtschaft. (Nonstopnews)

Seit Wochen werden in Bremen Scheiben eingeworfen, Häuser mit Farbbeuteln traktiert und Brände gelegt. Am schwerwiegendsten ist bisher der Angriff auf neun Autos gewesen, die in Flammen aufgegangen sind. Danach geschahen weitere Taten, und immer richteten sie sich gegen die Wohnungswirtschaft. Während der ganzen Zeit haben sich die Behörden bedeckt gehalten. Außer dürren Polizeimeldungen gab es nichts. Die Spirale drehte sich weiter, ohne dass die Öffentlichkeit hinreichend informiert wurde. Ein Unding. Einzig der Innensenator hat jetzt mal Stellung bezogen. Doch warum so spät?

Leid tun müssen einem in erster Linie die Mitarbeiter der Immobilienfirmen. Sie können sich in ihren Büros nicht mehr sicher fühlen. Der Schock sitzt tief, wenn mal wieder etwas passiert. Zwei Bekennerschreiben hat es gegeben, die nahelegen, was ohnehin wahrscheinlich ist: Mutmaßlich sind es Linksextremisten, die für die Anschläge verantwortlich sind. Doch niemand von den Sicherheitsbehörden will sich dazu äußern. In Sachsen wurde wegen ähnlicher Taten eine Sonderkommission eingerichtet. Für Bremen ist das offenbar keine Option.