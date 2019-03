Die Frau soll etwa 25 Jahre alt sein. (Polizei Bremen)

Die erste Tat ereignete sich am 25. Februar in einem Stehcafé in der Schwachhauser Heerstraße. Nach Polizeiangaben bedrohte die Räuberin das Personal mit einem Messer und ließ sich Bargeld aus der Kasse aushändigen. Drei Tage später, am 28. Februar, überfiel sie gegen 15.25 Uhr eine Bäckerei in der Hemmstraße in Bremen-Findorff. Wieder bedrohte die Frau eine Angestellte mit einem Messer. Die Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sie bei der Tat offenbar von einem Komplizen unterstützt wurde, der die Gegend ausgespähte.

Der mutmaßliche Komplize trug helle Kleidung. (Polizei Bremen)

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die Frau ist etwa 25 Jahre alt, 160-170 Zentimeter groß, hat dunkle schulterlange Haare und eine gepflegte Erscheinung. Beim zweiten Überfall trug sie einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine dunkle Trainingshose und eine schwarze Bauchtasche. Ihr mutmaßlicher Komplize hat eine korpulente Figur, dunkle Haare mit einem Undercut-Schnitt sowie einen dunklen Vollbart. Er trug helle Kleidung.

Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise zu beiden Personen unter der Rufnummer 04 21/362 38 88 entgegen. (mmi)