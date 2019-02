Auf der Galopprennbahn gab es bis zum vergangenen Jahr noch Pferderennen. Nun geht es darum, wie das Gelände künftig genutzt wird. (Christina Kuhaupt)

Der Regionalausschuss Galopprennbahn der Beiräte Hemelingen und Vahr hat auf seiner jüngsten Sitzung einen umfassenden Beschluss zu einer möglichen Bebauung der Rennbahn gefasst und fordert im Gegenzug von der Bürgerschaft und dem Senat einen Masterplan „Bremer Osten“.

Grundlage des Beschlusses war der Gegenvorschlag der Grünen zum Volksbegehren der Bürgerinitiative, die eine Bebauung im Ganzen ablehnt. Der Vorschlag der Grünen sieht als Kompromiss eine maximale Bebauung von 50 Prozent der Fläche vor. Genau diese Prozentangabe fand sich dann auch in der Beschlussvorlage wieder.

Der Beschluss fordert außerdem eine lockere Bebauung, die Verwendung von ökologischen Baustoffen und eine ausschließliche Vergabe der Grundstücke in Erbpacht. Diese Forderungen sollen in einen möglichen Alternativvorschlag der Bürgerschaft zum Volksbegehren der Bürgerinitiative einfließen. Weiter fordert der Regionalausschuss für den Masterplan „Bremer Osten“ die stockenden Projekte Könecke-Cola-Gelände, Diedrich-Wilkens-Straße und die Verlängerung der Straßenbahnlinien 2 und 10 nach Osterholz voranzubringen.

Aber ob es überhaupt zu einem Gegenvorschlag der Bürgerschaft kommt, ist offen. Darauf müsste sich die Koalition erst einmal einigen. Und im Regionalausschuss deutete sich an, dass die SPD dabei nicht mitspielen wird. „Die Position der SPD ist eine andere“, richtete sich Björn Tschöpe, SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, an den Regionalausschuss, sprach damit aber vor allem die Grünen an. Es gebe keine Einigung mit den Grünen und er unterstrich, dass die Frage des Wohnraums eine zentrale soziale Frage sei. Er plädierte für Klarheit. „Das letzte Instrument ist der Volksentscheid. Wenn man dort ,Ja' oder ,Nein' sagen kann, ist das transparenter, als einen zweiten Vorschlag einzubringen.“

Entrüstung bei der Bürgerinitiative

Zur Frage des ökologischen Wertes der Rennbahn befragte der Regionalausschuss Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. „Auch wenn die Fläche grün ist, ist sie wertloser als ein Maisacker“, überspitzte er. Zu 90 Prozent sei die Fläche artenarm „und vergleichbar mit intensivster Landwirtschaft.“ Damit erntete er Entrüstung bei der Bürgerinitiative. Wichtiger jedoch ein anderer Aspekt, den er in die Diskussion einbrachte und einige Abgeordnete in der Bürgerschaft aufschrecken könnte: „Wenn die Rennbahn nicht zur Verfügung steht, dann wird wohl oder übel die Osterholzer Feldmark wieder ins Visier kommen, die tatsächlich ökologisch wertvoll ist“, mutmaßte er. Am Ende votierten neun Mitglieder des Regionalausschusses mit „Ja“ und vier, alles Vertreter der CDU, mit „Nein“.