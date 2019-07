In Gröpelingen kam es offenbar zu einem illegalen Autorennen. (Uwe Anspach)

In Gröpelingen hat am späten Dienstagabend offenbar ein illegales Autorennen stattgefunden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 36-jähriger Fußgänger konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite vor den Fahrzeugen retten.

Der Mann wollte gerade die Louis-Krages-Straße überqueren, als sich zwei dunkle Wagen aus Richtung Innenstadt kommend schnell näherten. Einer der Wagen fuhr dabei auf der Gegenfahrbahn. Als einer der Beteiligten die Lichthupe betätigte, verstand der Fußgänger dies als Signal, die Straße zu überqueren. Die Fahrer wurden jedoch nicht langsamer, woraufhin sich der Bremer nur mit einem Sprung auf den Gehweg vor einem Zusammenstoß retten konnte. Die beiden Wagen rasten in Richtung Bremen-Nord davon. Der 36-Jährige wurde mit diversen Schürfwunden von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Autos soll es sich eventuell um zwei dunkle BMW gehandelt haben. Hinweise zu den Fahrzeugen und den Fahrern nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei unter (0421) 362 14850 entgegen.