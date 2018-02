Sachbeschädigungen in Zügen und ein gezündeter Rauchtopf auf dem Gleis: Die Bundespolizei spricht bei der An- und Abreise zum Nordderby nur von kleineren Vorfällen am Hauptbahnhof. (Christina Kuhaupt)

Bis tief in die Nacht zu Sonntag hatten die Einsatzkräfte der Polizei und der Bundespolizei mit der Abreise nach dem Nordderby zu tun. „Die Rückfahrt von rund 2000 HSV-Anhängern vom Hauptbahnhof ist aber ohne größere Vorkommnisse abgelaufen“, sagte Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizei, dem WESER-KURIER am Sonntag.

Im Viertel zeigte die Polizei am Sielwall, am Brommyplatz und an der Ecke Sankt-Jürgen-Straße/Vor dem Steintor bis nach Mitternacht starke Präsenz. Eine Polizeisprecherin bekräftigte am Sonntag, das Sicherheitskonzept sei aufgegangen. Größere Konfrontationen seien durch konsequentes Einschreiten unterbunden worden. Wie berichtet, gab es nach dem Spiel einen Wasserwerfer-Einsatz, Gruppen von Anhängern beider Vereine waren aufeinander losgegangen.

Dennoch gibt es noch jede Menge Arbeit für die Einsatzkräfte: Unter anderem wird wegen Landfriedensbruch ermittelt, wie bereits Polizeisprecher Nils Matthiesen am Samstagabend bestätigt hatte. Der Staatsanwaltschaft lag auf Nachfrage am Sonntag noch kein konkreter Fall in Sachen Landfriedensbruch vor. Das dürfte sich aber an diesem Montag ändern.

Vor der Partie am Sonnabend hatte am Nachmittag eine Gruppe von rund 30 Hamburger Fans, die dem Hooligan-Spektrum zuzuordnen sind, versucht, eine Gaststätte mit Bremer Ultras zu stürmen. Die vermummten Personen wurden bis zum Spielende in Gewahrsam genommen.

Auch die Frage, wie jede Menge Pyrotechnik ins Stadion gelangen konnte, wird die Beamten weiter beschäftigen. Die Partie musste zweimal unterbrochen werden, weil HSV-Anhänger Feuerwerkskörper gezündet hatten. Während sich die Polizei zu dem Vorfall am Sonntag nicht äußerte, hatte Werder-Sportchef Frank Baumann bereits nach dem Spiel den Verdacht geäußert, dass die Pyrotechnik wohl in einem Rucksack über den Stadionzaun geworfen wurde.

Bis zu 450.000 Euro sollen in Rechnung gestellt werden

Die Polizei schritt nicht ein, wohl weil es ein Sicherheitsrisiko bedeutet hätte. Der Sicherheitsdienst „Elko & Werder Security“ war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Beim Abfeuern von Feuerwerkskörpern wurde laut Polizei ein Mensch verletzt, ein Verdächtiger wurde gefasst. Zu Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz gab es bislang keine weiteren Auskünfte.

Die Bundespolizei notierte fünf Sachbeschädigungen in Zügen. Gegen einen Verdächtigen, der am Nachmittag einen Topf mit blauem Rauch an Gleis 7 gezündet hatte, werde ermittelt. Zudem hatte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) im Vorfeld bereits angekündigt, dass Bremen wieder eine Rechnung schreiben werde, um die Deutsche Fußball Liga an den Kosten des Hochrisikospiels zu beteiligen. Für den Polizeieinsatz sollen bis zu 450.000 Euro in Rechnung gestellt werden.