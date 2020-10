Die Gewerkschaft Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. (Paul Zinken / dpa)

An diesem Mittwoch stehen im öffentlichen Dienst die Zeichen erneut auf Warnstreik, die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. In Bremen wird es Kundgebungen an den kommunalen Kliniken geben, Beschäftigte von Kita Bremen treffen sich mittags zu einer Aktion zwischen Rathaus und Dom, wie es in einer Mitteilung heißt.

Verdi hat am Dienstag einen offenen Brief von Beschäftigten aus Gesundheits- und Sozialbereichen an Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) übergeben. Darin wird Bovenschulte aufgefordert, sich beim Arbeitgeberverband dafür einzusetzen, dass in den anstehenden Verhandlungen die Leistungen der Beschäftigten angemessen gewürdigt werden. „Es geht um seine Verantwortung für die Beschäftigten und für eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge“, betont Verdi-Gewerkschaftssekretär Jörn Bracker. „In der Bürgerschaft stehenden Applaus für die Beschäftigten zu spenden, sie aber, wenn es um bessere Bezahlung und anständige Arbeitsbedingungen geht, allein zu lassen, geht gar nicht.“

Die dritte Tarifverhandlungsrunde von Bund und Kommunen steht Donnerstag und Freitag an. Die Gewerkschaften fordern ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten.

Bei der Stadtreinigung kommt es zu Einschränkungen, etwa bei der Leerung der öffentlichen Abfallbehälter im Gebiet südlich der Lesum. Der Betrieb auf den Re­cyclingstationen Blumenthal, Hohentor, Hulsberg und Oberneuland ist laut einer Mitteilung von 9 bis 17 Uhr gewährleistet, die stationäre und mobile Schadstoffannahme entfällt. Die Abfallentsorgung über Restmüll-, Bio- und Papiertonnen für Haushalte mit Abfuhrtag am Mittwoch sei aller Voraussicht nach nicht betroffen.