Der Bedarf an betriebsnaher Ausbildung drohe aus dem Blick zu geraten, warnen SPD-Parlamentarier. (Bockwoldt/dpa)

Die Schulen müssen nach Ansicht der SPD-Bürgerschaftsfraktion besser über duale Ausbildung informieren. „Wir sehen Nachholbedarf bei der Berufsorientierung“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Dieter Reinken zur Vorstellung eines Positionspapiers am Montag. Obwohl die parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule ein Erfolg und Exportmodell sei, so Reinken, habe sie an Wertschätzung verloren.

Für die Schüler und Eltern stünden Abitur und Studium nun an erster Stelle. Es sei zu wenig bekannt, welche vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten auch eine berufliche Ausbildung biete. Die Fraktion habe sich eine Aufwertung des Berufsschulwesens zum Ziel gesetzt, verbunden mit einer „Investitionsoffensive“

"Ein neuer Berufsstandort im Bremer Osten wäre gut"

Zu dieser Offensive zählten neben zusätzlichen Informationsangeboten für Jugendliche und deren Eltern eine stärkere Eigenständigkeit und bessere Ausstattung der Berufsschulen, sagte Mustafa Güngör. Der bildungspolitische Sprecher der Fraktion betonte, Bremen solle in neue Berufsschulstandorte investieren. Dabei kämen auch „Campus-Lösungen“ infrage, also zentralisierte Einrichtungen.

„Ein neuer Berufsstandort im Bremer Osten wäre gut“, befand Güngör. Außerdem könnten sich Berufsschulen für die Weiterbildung von Arbeitnehmern öffnen. „Nicht in Konkurrenz zu anderen Bildungsträgern, sonder in Kooperation mit ihnen.“ Konkrete Angaben über die Kosten neuer Berufsschulen seien nicht möglich, so Güngör. Dies hänge von ihrer technischen Ausstattung ab. Eine Berufsschule sei deutlich teurer als eine allgemeinbildende Schule.

„Wir müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen“, erklärte Sybille Böschen, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion. Das gehe nur schrittweise. Inwiefern sich der Bund beteiligt, sei noch unklar. Bremen brauche aber „tolle, interessante und gut ausgestattete“ Berufsschulen, um die duale Ausbildung als Basis für den Fachkräftenachwuchs zu stärken.

Immer wieder klagen ausbildende Betriebe über Mathe- oder Rechtschreibschwächen ihrer Azubis. Die Klagen über mangelnde Ausbildungsreife müssten ernst genommen werden, so die SPD-Fraktion. Das stelle die Schulen vor große Herausforderungen, sie bräuchten mehr Unterstützung beim Fördern benachteiligter Jugendlicher, sagte Sybille Böschen. „Das kann ein Betrieb nicht leisten.“ Dieter Reinken sah dies etwas anders: Auch die Arbeitgeber müssten bereit sein, den Nachwuchs zu formen und zu bilden.

Eine Meisterprämie, wie sie Niedersachsen für Handwerker zahlt, wäre auch in Bremen sinnvoll, so Böschen. Allerdings sollte sie nicht nur für Handwerker gelten. Auch Fachkräfte im sozialen Bereich oder in Gesundheitsberufen könnten unterstützt werden. Ein Meisterbrief kostet oft mehrere 1000 Euro, was viele Interessenten abschreckt. Niedersachsen zahlt bis zu 4000 Euro.