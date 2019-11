Umweltsenatorin Maike Schäfer (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bei der Vorstellung der Offensive. (Ralf Michel)

Die Bremer Stadtreinigung startet eine breit angelegte Offensive gegen Müll im öffentlichen Raum. „Noch ist nicht alles im Eimer“ ist die Sauberkeitskampagne überschrieben, die am Dienstag offiziell gestartet wurde. Als Schirmherren der Aktion fungieren mit Umweltsenatorin Maike Schäfer (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gleich zwei Mitglieder der Landesregierung. "Wir wollen im Interesse der Stadt und unser aller dafür das Bewusstsein schärfen", betonte Schäfer beim Startschuss der Kampagne vor dem Überseemuseum. "Eine saubere Stadt ist eine lebenswerte Stadt.“

Die Bremerinnen und Bremer wollten gerne in einer sauberen und umweltgerechten Stadt leben, konstatierte die Umweltsenatorin. "Leider wird dazu viel zu viel Müll oftmals achtlos weggeworfen." Viel zu viel Müll lande auf den Straßen und Plätzen Bremens, achtlos weggeworfen und damit nicht nur optisch ein Ärgernis für alle, sondern auch gefährlich, ergänzte Ulrich Mäurer. "Deshalb müssen wir jetzt handeln.“



Was in den Mülltonnen der Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie in den 3600 Abfallkörben der Stadt lande, könne durch Die Bremer Stadtreinigung umweltgerecht entsorgt werden, erklärte Insa Nanninga, Vorstand der Bremer Stadtreinigung. Doch den Kampf gegen Müll auf der Straße könnten die Bremerinnen und Bremer nur gemeinsam gewinnen. „Wir reden hier über ganz konkrete Problemfelder: Kaugummis, Hundekot, sogenannter ‚wilder Müll‘, Einweg-Becher, Plastikverpackungen und insbesondere Zigarettenkippen." Vermeintlich seien dies alles Kleinigkeiten. Tatsächlich aber hätten sie gefährliche Auswirkungen auf die Umwelt und würden sich darüber hinaus negativ auf das Bremer Stadtbild auswirken. "Insbesondere Kunststoffe und die vielfach enthaltenen Giftstoffe bedeuten eine echte Gefahr für Umwelt und Gesundheit", betonte Nanninga.



Was Bremen brauche, sei ein neues Bewusstsein für Müll. In den nächsten Wochen und Monaten werden die Bremer und Gäste der Stadt der Kampagne an vielen Orten begegnen, kündigen die Verantwortlichen an: In der Öffentlichkeit in Form von Plakaten und Flyern sowie Citylight-Postern und Bodentattoos, im Internet in Form von regelmäßigen Social-Media-Aktivitäten und Blogartikeln, die vorzugsweise ein jüngeres Publikum ansprechen. Alle Maßnahmen sollen für das Thema sensibilisieren und zu einem veränderten Verhalten aufrufen.

Wer sich weiter informieren, die Kampagne unterstützen oder einfach nur mitmachen möchte, findet auf www.allinfuerbremen.de alles Wissenswerte, bis hin zu Tipps & Tricks für einen verantwortungsbewussten Umgang mit verschiedenen typischen Müllsorten.