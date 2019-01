Kommt nach Bremen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (Jan Woitas/DPA)

Als Ehrengast der 475. Schaffermahlzeit wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am 8. Februar in Bremen erwartet. Dies teilte die Stiftung Haus Seefahrt nun mit und bestätigte damit einen Bericht des WESER-KURIER. „Repräsentanten küstenferner Bundesländer sind uns schon deshalb hochwillkommen, weil solche Verbindungen das Verständnis für die spezifischen Herausforderungen der bremischen Hafenwirtschaft stärken“, sagte Thilo Schmitz, zweiter Schaffer. Die Schaffermahlzeit wird neben Schmitz in diesem Jahr von Matthias Zimmermann (erster Schaffer) und Hermann Schünemann (dritter Schaffer) ausgerichtet.