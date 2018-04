Die Bahnhofsmission in Bremen wird in diesem Jahr 120 Jahre alt. (Christina Kuhaupt)

Es ist nicht die hellste und nicht die sauberste Ecke des Bahnhofs, der Eingang nebenan ist wenig repräsentativ. Die Bahnhofsmission befindet sich im südöstlichen Seitenflügel des Hauptbahnhofs. Ein paar Meter weiter sind Filialen von "Subway", "Burger King" und "Starbucks" angesiedelt. Für die Stammkunden der Bahnhofsmission ist das selten eine Alternative.

Sie können es sich nicht leisten, 4,39 Euro in einen Whopper oder 3,85 Euro in einen Caffe Latte grande zu investieren. In der Bahnhofsmission sind Kaffee, Tee und Kekse kostenlos. Manchmal gibt es auch eine Brezel vom Vortag dazu. An einem der Tisch sitzt ein Mann und tunkt seine Brezel in den Kaffee. Er redet mit seinen Nachbarn über seine frühere Arbeit als Möbelpacker, "bis sie mich rausgeschmissen haben".

Sein Nebenmann war Lkw-Fahrer, bevor er seinen Führerschein verlor. Jetzt träumt er davon auszuwandern, mit einem Camper, nach Südfrankreich, Spanien oder Portugal. Der Frau schräg gegenüber ist der Strom abgestellt worden, weil sie die Rechnungen nicht bezahlt hat. Jemand beklagt sich über das Wetter. Ein anderer sagt: "Wart' mal zwei Tage ab, dann haben wir wieder Frühling."

Die Zeit in der Einrichtung ist begrenzt

Der Raum für die Gäste ist begrenzt. Es gibt zwei große Tische mit jeweils sechs Stühlen, einen kleinen mit vier Plätzen, einen einzelnen Stuhl an der Seite, der etwas von den anderen abgesetzt ist, und einen Tisch hinter einer Art Paravent. Er ist für Familien und andere gedacht, die Ruhe und eine Ecke für sich brauchen, sagt Lena Fricke, die die Bahnhofsmission seit bald einem Jahr leitet.

Von dem zentralen Raum geht eine Küche ab, auf der anderen Seite befinden sich die Büros von Lena Fricke und Streetworker Harald Schröder. Er macht sich gerade mit einer Praktikantin und seinem "Rucksack-Café" auf den Weg zu denen, die nicht selbst kommen können oder wollen. Wer die Bahnhofsmission erreicht, tritt zunächst an die brusthohe Theke.

Dort wird Kaffee ausgeschenkt, dort wird die Ankunft notiert. Denn die Zeit in der Einrichtung ist begrenzt, auf einmal täglich und 30 Minuten. Deshalb wandern die Blicke der Stammkunden wieder und wieder zu der großen Uhr an der Wand. Darunter sind die Regeln verschriftlicht. Es gilt ein Drogen-, Alkohol- und Handyverbot.

Pro Person werden eine Tasse Kaffee oder zwei Tassen Tee ausgeschenkt. Das hat gute Gründe: Zum einen ist die Bahnhofsmission auf Spenden angewiesen und muss mit ihrem Budget haushalten, zum anderen soll sie möglichst vielen Gästen offenstehen. Bahnhofsgeräusche dringen durch die großen Fenster, Ankünfte und Unregelmäßigkeiten im Fernverkehr werden durchgesagt.

Lennard Henke, der in der Bahnhofsmission ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, klimpert in der Küche mit Tassen und Untertassen. An einer Wand steht ein Regal mit "Büchern unterwegs", die man zum Lesen leihen kann. Die Besucher lesen Zeitung, machen Kreuzworträtsel, plaudern mit dem FSJler in der blauen Bahnhofsmissionsweste, andere sind ganz in sich selbst versunken.

Das stete Kommen und Gehen wird selten unterbrochen; wenn sich die Suppenengel vor dem Bahnhof aufgebaut haben und Lebensmittel verteilen, leert sich der Raum für eine Weile. "Unsere Gäste sind ganz unterschiedlich", sagt Lena Fricke. Reisende kommen vorbei, weil sie Rat oder Hilfe brauchen oder einen Ort, um zu verschnaufen.

"Das hier ist ein Ort der Teilhabe"

Vor allem aber zieht die Bahnhofsmission Menschen an, die sonst keine Rückzugsorte haben, "die uns als Schutzraum brauchen", als Aufwärmstation, als Anlaufstelle. "Das hier ist ein Ort der Teilhabe", für viele der Gäste einer der wenigen überhaupt. Die halbe Stunde sei auch oft Teil einer Struktur, die helfe, den Tag gut zu überstehen.

Es gibt keine Kosten, es gibt keine Fragen, jeder wird genommen, wie er ist, ohne Ansehen der Person, sofern er sich an die Regeln hält. Pro Tag werden laut Lena Fricke rund 50 Liter Kaffee ausgeschenkt. Manche kommen deshalb, für andere ist die Bahnhofsmission eine Insel der Aufmerksamkeit im Meer der Ignoranz. Anderen geht es um praktische Hinweise. "Wir vermitteln in das Hilfesystem." An einer Pinnwand hängen weitere Anlaufadressen mit Öffnungszeiten aus.

Auch der "Raum der Stille" zweigt vom Besucherraum ab. Die Fenster sind mit buntem Glas verziert, in dunklem Blau und leuchtendem Rot. An der Wand hängt ein Kreuz, darunter liegen ein Gästebuch und eine Bibel. Halbmond und Stern an der Wand zeigen Muslimen an, in welche Richtung sie sich beim Gebet orientieren müssen.

Arm sind die allermeisten

"Vater, ich bin extra hierhergekommen, um die Stätte des Aufbruchs noch mal zu besuchen", hat jemand in das Gästebuch eingetragen. "Es ist wahrlich ein mühsamer Weg mit viel Gegenwind und Enttäuschungen. Aber ich gebe nicht auf (...)". Ein anderer Eintrag lautet: "Gib' mir die Kraft für jeden neuen Tag." Die Menschen, die täglich hierher kommen, brauchen mehr Kraft als andere, um sich nicht ganz unterkriegen zu lassen.

Viele von ihnen leben auf der Straße, sagt Lena Fricke, nehmen Drogen oder trinken zu viel Alkohol. Arm sind die allermeisten. Man sieht es ihnen an, auch wenn die Kleidung picobello ist. Armut zehrt, Armut drückt, Armut knickt den Menschen und hüllt ihn ein. Die Bahnhofsmission in Bremen wird in diesem Jahr 120 Jahre alt.

Sie wurde 1898 als eine der ersten Bahnhofsmissionen in Deutschland gegründet. Zunächst galt sie vor allem der Fürsorge junger Frauen, die als Dienstmädchen nach Bremen kamen. Bei ihrer Ankunft, heißt es in einer Broschüre der Bahnhofsmission, wurde ihnen "Geleit zu den Herrschaften" gewährt. Bis in die 1950er-Jahre seien Grenzgänger aus der DDR betreut worden, später auch sogenannte Gastarbeiter.

Vor allem im Winter und am Wochenende

Heute wird die Einrichtung gemeinsam vom Verein für Innere Mission und dem Caritasverband getragen; die Räume stellt die Bahn AG zur Verfügung. Einmal in der Woche gibt es mittags eine Andacht, "aber wir sind offen für alle", betont Lena Fricke. Bis zu 200 Frauen, Männer und Kinder am Tag besuchen den Zufluchtsort am Ende des Bahnhofs, insbesondere im Winter und am Wochenende sei die Nachfrage gewaltig, sagt Lena Fricke.

Die Bahnhofsmission ist einer der wenigen Anlaufpunkte, der 365 Tage im Jahr geöffnet hat, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende ein paar Stunden kürzer. Das Engagement der Ehrenamtlichen sei überwältigend. Neben den beiden Hauptamtlichen, Lena Fricke und ihrer Stellvertreterin, dem FSJler und einem sogenannten Bundesfreiwilligen (Bufdi) sind es 40 Frauen und Männer, die hier ihre Zeit und Zuwendung verschenken.

"Bis morgen"

Ihre Fotos hängen gerahmt an der Wand. Es sind Frauen und Männer jeden Alters, etwas mehr Frauen als Männer, etwas mehr etwas Ältere als Junge. Weitere Hilfe ist laut Lena Fricke willkommen. Geldspenden sind es auch. Ein junger Mann berichtet von einem Vorstellungsgespräch in einem Callcenter. Er hofft, dass er den Job bekommt. "Ich habe das schon mal gemacht", sagt er. "Die zahlen zehn Euro, das ist viel Geld" – Hoffnung steht ihm ins Gesicht geschrieben.

Jemand anders berichtet einem Bekannten, dass sein Drogentest positiv war. "Ich habe genascht", sagt er, "vor zwei Tagen war ich noch sauber". Der Bekannte nickt wissend. An einem Band hängt ihm ein Verkäuferausweis für die "Zeitschrift der Straße" um den Hals. Die Frau nebenan packt ihre Sachen zusammen und geht. "Tschüß", sagt sie und setzt nach: "bis morgen".