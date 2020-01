Bereits im vergangenen Jahr hatte es Unstimmigkeiten um das Eiswettfest gegeben. (Frank Thomas Koch)

Bremens Bürgermeister hat keine Einladung zum diesjährigen Eiswettfest erhalten. Das berichtet "buten un binnen" unter Berufung auf den sogenannten Sekretarius des Eiswettvereins, Jürgen Albrecht. Neben Bovenschulte sollen auch keine anderen Mitglieder des Bremer Senats zu der Veranstaltung am 18. Januar im Congress-Centrum eingeladen werden. Und auch Vertreter der Presse seien nicht zugelassen. Das habe das Präsidium des Vereins unter Leitung von Patrick Wendisch beschlossen, so Albrecht gegenüber dem Regional-Magazin. Näheres zu den Gründen wollte der Verein bisher nicht bekannt geben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es Ärger um das Eiswettfest gegeben. Der damalige Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte seine Teilnahme absagen müssen, weil er auf der Trauerfeier von Danzigs erstochenem Bürgermeister Pawel Adamowicz teilnahm. Karoline Linnert, damals Finanzsenatorin und Bürgermeisterin, wurde nicht als Vertreterin akzeptiert. Daraus entwickelte sich eine Diskussion, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Im vergangenen Oktober gab der Eiswettverein dem öffentlichen Druck nach und gab bekannt, Frauen in Zukunft einzuladen.

Die Bremische Bürgerschaft hatte im März beschlossen, dass Politiker keine Veranstaltungen mehr besuchen sollen, bei denen Frauen nicht zugelassen sind. Damit folgte das Stadtparlament einem Antrag von SPD und Grünen. Diese Forderung soll so lange gelten, bis die „Bremer Eiswette den Ausschluss von Frauen als Repräsentantinnen Bremens aufhebt“, hieß es damals im Antrag. Gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“ hatte Wendisch im Oktober dann gesagt, dass Damen künftig auch Gäste und „Genossinnen“ des Traditionsfestes sein können. Als Genossinnen können sie selbst Gäste einladen.

Wendisch betonte damals, dass die Eiswette für viel Positives stehe, „für Gastfreundschaft, für Humor, für Spritzigkeit“, und sagte weiter: „Wir wollen, dass so ein tolles Fest nicht weiter durch so eine Frage belastet wird“. Die Entscheidung sei im engsten Gremium, dem geschäftsführenden Präsidium, getroffen worden. Damit hat sich seine Ansicht deutlich gewandelt. Im Zuge der Debatte über Frauen bei der Eiswette hatte er noch gesagt: „Wir sind ein Herrenklub, machen diesen Gendergaga nicht mit. Selbst der Papst würde nicht eingeladen, wenn er eine Frau wäre.“ Später entschuldigte er sich für diese Bemerkung. Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte die Öffnung des Vereins begrüßt: „Eine überfällige Entscheidung. Die Verantwortlichen haben die Zeichen der Zeit erkannt und damit zugleich die Zukunft dieser traditionsreichen Veranstaltung gesichert.“

Den Brauch der Eiswette gibt es in Bremen seit 1828. Sie klärt jeweils am Dreikönigstag (6. Januar) die Frage, ob die Weser zugefroren ist oder nicht. Das ist sie seit 1947 schon nicht mehr. Am dritten Samstag im Januar kommen die Eiswett-Genossen und künftig auch –Genossinnen und ihre Gäste dann zum traditionellen Eiswettfest zusammen, um den Wetteinsatz zu verspeisen.