Ohne Einschränkungen geht es nicht

Wenn sie so geballt auftreten, werden Fußballfans an manchen Spieltagen zum Sicherheitsproblem. (Christina Kuhaupt)

Und wieder beschäftigen die unschönen Begleiterscheinungen des Fußballs Bremens Gerichte. Diesmal sind es nicht zusätzliche Polizeikosten, sondern verbotene Fanmärsche.

Man würde an dieser Stelle so gerne zu mehr Gelassenheit bei der Bremer Polizei aufrufen. Gönnt den auswärtigen Fans doch den Besuch des wunderschönen Marktplatzes mit Rathaus, Roland und Stadtmusikanten. Doch dann sieht man sie vor sich: Die Masse angetrunkener Fußballfans, die sich laut grölend durch die Innenstadt schiebt. Den Dreck und den Ärger, den sie hinterlassen. Dazu die ständige Gefahr, dass es vor und nach dem Spiel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Werder-Ultras kommt. Denn wie manche von denen drauf sind, haben gerade die vergangenen Monate deutlich gezeigt.

Nein, muss man alles nicht haben. Hilft also nichts – für sechs, sieben Spiele im Jahr geht es nicht ohne Fanmarschverbot und Shuttle-Busse. Vielleicht gelingt es der Bremer Polizei ja, diese Zahl noch ein wenig zu reduzieren. Derweil an all die Berliner, Hamburger oder Frankfurter: Lohnt sich wirklich, so ein Besuch in Bremen. Auch ohne Fußballspiel.