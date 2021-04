Mathias Feldmann in seinem Wirtshaus in der Markthalle Acht bietet an diesem Tag unter anderem Erbsensuppe an. (Frank Thomas Koch)

Mathias Feldmann lässt den Blick durch die fast menschenleere Halle wandern. Er ist am entscheidenden Punkt seiner Geschichte angelangt. Dem Moment, als er nach seiner Kochausbildung zum Zivildienst eingezogen wurde. „Da war ich 20 und hatte auf einmal wieder am Wochenende frei“, beschreibt der 34-Jährige das Gefühl ungewohnter Freizeit, denen irgendwann die Zweifel folgten: „Und dann habe ich mich gefragt, ob es das richtige war, eine Kochausbildung zu machen.“

Der gebürtige Thedinghausener entschied sich, das Abitur nachzuholen und Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Weil er in seiner Masterarbeit digitale Essensplattformen mit analogen vergleichen wollte, schlug sein Prüfer ihm die Markthalle Acht als Beispiel vor. So verabredete er mit dem damaligen Marktleiter ein Interview. Aus dem Treffen wurde ein Bewerbungsgespräch. Und Feldmann erhielt überraschend das Angebot, wieder in die Gastrowelt einzusteigen.

Er willigte ein und arbeitete eine Zeit lang an verschiedenen Marktständen, bis er die Anfrage bekam, ob er nicht selbst einen Stand betreiben wollte. Weil es in der Halle zu diesem Zeitpunkt kein deutsches Angebot gab, entstand die Ursprungsidee, das „Wirtshaus“ zu gründen. „Regionalität ohne Gedöns“ hat er sich auf die Fahne geschrieben. Und welches Gericht könnte dies besser repräsentieren als unsere Vorspeise, die Erbsensuppe?

Wonne, Wärme und Kindheit verbinden die einen mit ihr, eine langweilige Matschepampe manch andere. Alle jedoch können sich einig werden, dass Erbsensuppe ohne Gedöns daherkommt. Die Gewöhnlichkeit dieser Speise scheint fast auszuschließen, hiermit kulinarisch begeistert werden zu können. Und genauso ist es. Die Überraschung fällt aus, ebenso aber der Tadel, denn die mit eigens hergestelltem Gemüsefonds zubereitete, gegen Aufpreis mit Kochwurst erhältliche Suppe ist grundsolide.

Probiert und empfohlen: Es folgt ein Klassiker, der zufällig auch beim letzten Tischgespräch getestet wurde: Klopse. Auch hier zähle ich drei Fleischbällchen, dazu werden ordentliche Salzkartoffeln und grüne Bohnen serviert. Abgerundet wird das Ganze durch eine Béchamel-Sauce, für die Feldmann auf Kapernsud setzt. Auf die Kapern selbst verzichtet er, da einige Kunden keine Kapern mögen. Auf Wunsch gibt es diese jedoch als Topping mit.

Auch die Klopse selbst haben eine Besonderheit. „Ich habe sie tausendmal zu Hause probiert“, erzählt der Koch, der erst zufrieden war, als er zusätzlich Zitrone verwendete. „Die Säure bricht das Schwere etwas auf“, kommentiert er dazu. Der Gedanke ist ebenso nachvollziehbar wie der Umstand, dass er aufgrund der Fokussierung auf das Mittagsgeschäft nicht allzu hohe Preise nehmen kann und daher anstelle von Kalb auf gemischtes Hack von Rind und Schwein setzt. So oder so – die Bällchen könnten für mich fluffiger sein. Doch die Meinung scheine ich exklusiv zu haben, da mein Gegenüber seinen Hauptdarsteller „sehr gut gelungen“ findet.

Zum Abschluss probieren wir Kartoffelsalat mit Frikadelle. Die kalt servierte Bulette ist ordentlich, nicht mehr und nicht weniger. Bei Kartoffelsalat stellt sich ja oft die Frage, ob man es lieber norddeutsch mit Mayo oder schwäbisch mit Essig hält. Feldmanns Position ist hier klar: „Bei mir geht's in die Schwaben-Richtung“, verlautet der Koch, der es gerne frischer mag und daher obendrein auf Radieschen und Gurke setzt. „Ich gebe noch einen Tick Honig zu“, nennt er die Geheimzutat, welche die Nummer abrunden soll. Und das tut sie auch. Das Ergebnis ist ein Bilderbuch-Kartoffelsalat, der rundum gefällt. Feldmann geht es ebenso, sagt jedoch: „Es hätte salziger sein können.“ Wer hätte gedacht, dass diese Kritik einmal nicht von mir kommt.

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Wirtshaus, Domshof 8-12, 28195 Bremen. Noch kein Telefon. Aktuelle Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr, Sonnabend bis Montag geschlossen. Infos zur Barrierefreiheit finden Sie im Stadtführer Barrierefreies Bremen