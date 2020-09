Mindestens 1000 Erwerbspersonen in Bremen haben keine Krankenversicherung. (Benjamin Ulmer)

Eigentlich dürfte es sie seit der Gesundheitsreform 2007 gar nicht mehr geben: Menschen ohne Krankenversicherung. Und doch leben mindestens 1000 Erwerbspersonen im Land Bremen, auf die das zutrifft. So richtig zuständig fühlt sich jedoch niemand für sie, keiner kann genauere Angaben machen: Weder die einschlägigen Senatsressorts noch die großen Sozialverbände, ebenso wenig die Krankenkassen, Unternehmensverbände, Handwerkerschaft – eine Tausendschaft als sozialstaatliches Phantom.

Die jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamtes stammen von 2015. Da wurde erstmals im Rahmen des sogenannten Mikrozensus nach dem Krankenversicherungsschutz der hier Lebenden gefragt. Das geschieht nur alle vier Jahre, zuletzt also im vorigen Jahr. Die Bremer Zahlen von 2019 sind noch nicht freigegeben, wohl aber die des Statistischen Bundesamtes. Und die offenbaren: Die Zahl ist binnen vier Jahren von 79 000 auf 143 000 hochgeschnellt. Im Bremer Sozialressort hält man es zumindest für sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet der Zwei-Städte-Staat von diesem Trend abgekoppelt ist. Wenn man den üblichen Schätzwert – ein Prozent des Bundeswertes – annimmt, wäre diese Personengruppe also auch hier auf rund 1400 Menschen angewachsen.

Wer aber sind diese Menschen? „Wohnungslose und Obdachlose sind die die größte Gruppe“, sagt David Lukaßen, Sprecher der Sozialbehörde. Aber natürlich gebe es auch selbstständige Erwerbstätige, deren Einkommen so gering sei, dass sie sich nicht freiwillig krankenversichern wollen oder können. Lukaßen spricht von einem „Graubereich“. Fragt man nach Trends, besonders betroffenen Branchen, Hilfs- und Beratungsangeboten, stößt man bei Behörden, Verbänden, Kassen und Kammern überwiegend auf Schulterzucken und gegenseitige Verweise.

Hält man sich an die Bundeszahlen, dann ist fast ein Drittel der Menschen, die sich als nicht krankenversichert bezeichnen, berufstätig. Von denen wiederum arbeitet ein Drittel selbstständig als Ein-Mann/Frau-Betrieb, immerhin 15 000 Menschen. Dass man so wenig über sie weiß, liegt nicht zwingend am Desinteresse der befragten Organisationen. Kreishandwerksmeister Matthias Winter etwa verweist darauf, dass die Mitgliedschaft in den Innungen freiwillig ist: „Wenn es einem finanziell schlecht geht, spart man sich doch erst einmal diesen recht hohen Beitrag, bevor man an seine Krankenversicherung geht.“

Aber es gebe durchaus unversicherte Kleinstunternehmer, was bei der Altersvorsorge noch gravierender sei. Das Thema sei zudem „schambesetzt“: Wer wolle denn schon zugeben, dass er nicht einmal 160 oder 190 Euro im Monat für seinen Gesundheitsschutz aufbringen kann? Dabei soll eigentlich niemand durch die Maschen des sozialen Netzes rutschen. „Grundsätzlich bleibt jedes Mitglied versichert, auch wenn es seinen Beitrag nicht entrichten kann“, betont Ilja Mertens, Sprecher der Handelskrankenkasse (HKK).

„In diesen Fällen wird eine individuelle Lösung gefunden.“ Ähnlich äußert sich AOK-Sprecher Jörn Hons: „Aufgrund der allgemeinen Versicherungspflicht in Deutschland kommt es nicht dazu, dass man ohne Versicherungsschutz dasteht. Bei Nichtzahlung der Beiträge sind aber die Leistungsansprüche eingeschränkt.“ Mertens ergänzt, dass ein Freiberufler mit sehr geringen Einkünften unter bestimmten Voraussetzungen eine Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) beantragen könne. Wird dies gewährt, wäre der oder die Betreffende künftig über das Jobcenter pflichtversichert.

Auf diese Möglichkeit verweist auch Behördensprecher Lukaßen. Berufstätige, die nicht krankenversichert sind, könnten sich zwar auch an die humanitären Sprechstunden wenden, wie sie etwa das Gesundheitsamt oder die Innere Mission anbieten. Einen Anspruch darauf habe man jedoch nicht, Hilfe gebe es immer nur im Einzelfall. Müsse ein Obdachloser wegen einer Verletzung oder Krankheit in einer Klinik behandelt werden, übernehme das Sozialressort anschließend die Kosten. Ein nicht-versicherter Selbstständiger hingegen bekäme direkt die Rechnung vom Krankenhaus oder der behandelnden Arztpraxis.

Bei der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) verweist man auf das Versicherungsvertragsgesetz, nach dem sich seit 2009 „jede Person mit Wohnsitz in Deutschland“ privat versichern müsse, sofern sie nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist. „Kein Krankenversicherungsschutz ist keine zulässige Option“, betont die BDA. Vermutlich gebe es aber Menschen, die vor 2009 ihre Versicherung verlassen haben und danach nie wieder einer beigetreten sind. Dieser Personenkreis erscheint quasi auf keinem Radar – außer durch Selbstauskunft bei einem Mikrozensus.

Zusätzliche Hilfe für Selbstständige und Freiberufler

BDA wie auch die Kassen betonen, dass erst zum vorigen Jahr die Mindestbemessungsgrenze für die Beiträge mehr als halbiert wurde. Vorher wurde bei Selbstständigen ein Mindesteinkommen von 2283,75 Euro unterstellt, nun sind es nur noch 1038,33 Euro. In einer Beispielrechnung der Barmer Krankenkasse bedeutet dies: Der absolute Mindestbeitrag – ohne Anspruch auf Krankengeld – sank von 230 auf 157 Euro pro Monat.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise verweist AOK-Sprecher Hons auf zusätzliche Hilfsangebote für Selbstständige und Freiberufler: „Jenen, die sich bei uns gemeldet haben, weil sie ihre Beiträge nicht mehr zahlen können, haben wir im ersten Schritt den monatlichen Beitrag auf den Mindestbeitrag in Höhe von 191,10 Euro gesenkt.“ Dieser Beitrag umfasse sowohl Kranken- als auch Pflegeversicherung. Rund 3000 Firmen und Selbstständige hätten zudem das Angebot angenommen, ihre Beiträge für die Monate März bis Mai zu stunden.