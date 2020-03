Die Internetanschlüsse der Telekom sind für die deutsche Wirtschaft in der Coronakrise wichtig. (Oliver Berg /dpa)

Deutschlands Großkonzerne sind alle von der Corona-Krise getroffen - allerdings unterschiedlich hart. Es gibt Unternehmen wie die Telekom oder der Nivea-Produzent Beiersdorf, die sehr solide dastehen. Die Telekom versorgt uns mit den Internetanschlüssen für das Homeoffice, Beiersdorf stellt jetzt große Mengen an Desinfektionsmittel her. Die Konzerne sind aber auch unterschiedlich gut für eine schwere Rezession gewappnet. Kritisch wird es vor allem für diejenigen, deren Eigenkapital niedrig und Verschuldung hoch sind. Bricht das Geschäft so ein wie jetzt, werden schnell die Barmittel knapp.

Zu den prominentesten Notfällen gehört die Lufthansa – das Unternehmen ist nicht üppig finanziert und hat kaum noch Flugzeuge in der Luft. Der Luftverkehr ist eine strategisch wichtige Infrastruktur, richtigerweise laufen daher längst Gespräche über Staatshilfen. Aber auch um eine Teilverstaatlichung bestimmter Konzerne wird die Bundesregierung nicht herumkommen. Es geht nun darum, wesentliche Teile der deutschen Wirtschaft auch über eine längere Krise zu bringen. Eine Krise, die sie – anders, als vor zehn Jahren manche Banken – nicht mit verschuldet haben.