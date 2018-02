Olaf Scholz hat sich ins Gästebuch der Stadt Bremen eingetragen. (Hans-Ulrich Brandt)

Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz hat sich am Freitagmittag als Ehrengast der 474. Schaffermahlzeit ins Gästebuch der Hansestadt eingetragen. Scholz, der als künftiger Bundesfinanzminister und Vizekanzler einer möglichen neuen Großen Koalition im Gespräch ist, wollte sich auf Nachfragen nicht zum Personalstreit in der SPD äußern.

Die Vorwürfe des ehemaligen SPD-Chefs und noch geschäftsführenden Außenministers Sigmar Gabriel gegen den Noch-Parteichef Martin Schulz kommentierte er nicht. Gabriel hatte Schulz in einem Interview vorgeworfen, sein Wort gebrochen zu haben, er dürfe bei einer Neuauflage der Großen Koalition sein Amt als Außenminister behalten. Seit Mittwoch ist jedoch amtlich: Martin Schulz selbst will neuer Außenminister werden. Für Gabriel ist daher in der neuen Regierung kein Platz. In der SPD sorgt das für heftige Debatten.

In der Parteispitze besteht sogar die Sorge, diese persönliche Abrechnung Gabriels mit Schulz das SPD-Mitgliedervotum beeinflussen könnte. Scholz sagte auf Nachfrage lediglich: "Wir haben einen guten Koalitionsvertrag ausgehandelt. Die SPD-Mitglieder werden das jetzt bewerten." Im Laufe des mehrstündigen Schaffermahls in der Oberen Rathaushalle wird Scholz am Nachmittag als Ehrengast eine Rede halten.