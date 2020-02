Bei der weltweiten Aktion „One Million Rising“ soll auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht werden. (Christina Kuhaupt)

Trotz des typisch bremischen Schmuddelwetters sind am Freitagnachmittag auf dem Domshof kräftig die Hüften geschwungen worden: Zum sogenannten „One Billion Rising“ hatten sich in der Hansestadt viele Menschen eingefunden, um gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für mehr Wertschätzung, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit zu demonstrieren.

Bei der weltweiten Aktion, deren Ziel es ist – wie der Name schon sagt –, eine Milliarde Menschen zum Tanzen zu animieren, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass nach wie vor jede dritte Frau auf der Welt Gewalt erlebt. Zum achten Mal wurde nun auch in Bremen getanzt.