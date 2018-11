Jürgen Frerichs, Hans Schwolow und ihre Kollegen gehen auch Mängeln nach, die Bürger der Verwaltung melden. (Frank Thomas Koch)

Die Bauaufseher Jürgen Frerichs und Hans Schwolow kennen nicht nur jedes Schlagloch und jede Asphaltfalte in ihrem Erhaltungsbezirk Mitte, sondern sie kennen auch die Bremer. Obgleich das nicht der Weg ist, den die Verwaltung bevorzugt, werden die beiden gelegentlich spontan angesprochen und auf Mängel hingewiesen. Das ist so nicht vorgesehen, weil die Mitarbeiter des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen müssen. Aber es geschehe schon, dass Bürger sie auf etwas hinwiesen, dessen man sich tatsächlich rasche annehmen müsse, sagt Frerichs.

Eigentlich sind für solche Hinweise andere Wege vorgesehen: Auf den Seiten des ASV kann man online Störungsmeldungen abgeben. Bremer werden eingeladen, Angaben über defekte Ampeln, Straßenlaternen, Schlaglöcher, lose Gehwegplatten oder beschädigte Brücken zu machen. „Da wir unsere Augen nicht überall haben können, sind wir auch auf aufmerksame Bürger angewiesen, die uns Störungen, Defekte oder Schäden an den von uns verwalteten Einrichtungen melden“, heißt es auf der Seite. Diese Hinweise landen dann – je nach Bezirk – wieder bei Bauaufsehern, die die Schäden begutachten und alles Weitere in die Wege leiten.

„Die Menschen sind verschieden“, sagt Jürgen Frerichs, „und so verschieden sind auch die Meldungen.“ Die große Mehrheit der Hinweise sei hilfreich, „in der Regel kann man sagen, dass die Bremer schon sehr umgänglich und vernünftig sind“. Es komme darauf an, „sich in die Lage der Mitbürger zu versetzen“. Was für die einen kaum als Mangel gesehen werde, könnte für Senioren oder Menschen mit Rollatoren durchaus ein gravierendes Problem darstellen.

„Insgesamt summieren sich die Angänge“

Im Monat Oktober, sagt Martin Stellmann, Sprecher des ASV, seien online 38 Mängel gemeldet werden, 46 weitere seien telefonisch eingegangen. Dazu seien Hinweise zu addieren, die direkt bei ASV-Mitarbeitern landeten und entsprechend nicht über das zentrale Büro erfasst werden können. Auch über das Bürgertelefon 115 gelangten Hinweise ins ASV. „Insgesamt summieren sich die Angänge an unser Haus sicherlich auf deutlich mehr als 100 pro Monat“, so Stellmann.

Einige der Schadensmeldungen gehen auch über die bundesweite Online-Plattform Mängelmelder.de der „Wer denkt was GmbH“ ein, die sich auf Bürgerbeteiligungsmanagement spezialisiert hat. Unter bremen.maengelmelder.de können Einträge generiert werden. Der Mängelmelder Bremen konzentriert sich vor allem auf Beschwerden rund um das Thema Müll – die Kategorien, unter denen sich der Nutzer entscheiden können, reichen von illegalem Sperrmüll über gelbe Säcke und Schrottfahrräder bis zu Ratten und überlaufende Gullys.

Die Art der Meldungen zeigt sich auf der Bremen-Karte durch kleine Piktogramme. Es gibt Mülltonnen, Bäume, Glühbirnen, Pylone, Sprechblasen und sich entleerende Hunde. 1863 Hinweise sind in Bremen gespeichert. Die jüngsten stammen vom gestrigen 29. November, die ältesten von August 2017. Unter „Sonstiges“ wurden auch einige wenige Hinweise (fehlender Stein im Radweg, beschädigtes Verkehrsschild) eingegeben, die an das Amt für Straßen und Verkehr gerichtet sind.

Aktiv beworben wurde wurde der Mängelmelder Bremen nicht

Anfang vergangenen Jahres überlegte das Bau-, Verkehrs- und Umweltressort, womöglich auf die kostenpflichtige Version der Anwendung umzusteigen, um auch andere Abteilungen wie eben das Amt für Straßen und Verkehr anzuschließen. Bislang ist nur die Leitzentrale Saubere Stadt eingebunden, mehr lässt die kostenlose Version, wie es damals hieß, nicht zu. Aktiv beworben wurde der Mängelmelder Bremen zu diesem Zeitpunkt nicht, da die Behörde kaum hinterherkomme, die Meldungen abzuarbeiten. Offenbar sind die Überlegungen, den Mängelmelder ähnlich intensiv wie in Bochum zu nutzen, noch nicht weiter gediehen.

Für Störungen der Straßenbeleuchtung hat sich die SWB-Beleuchtung GmbH an die bundesweite Beschwerdestelle stoerung24.de angeschlossen. Sie bietet die Möglichkeit, online sowie ebenfalls mit einer App ausgefallene oder verbeulte Laternen zu melden, samt Mastnummer. Der Anbieter der Website ordnet die Störungsmeldungen den Netzbetreibern zu. „Wir versuchen, die Schäden so schnell wie möglich zu besichtigen und zu beseitigen, spätestens nach 72 Stunden“, sagt Christoph Brinkmann, Sprecher der Wesernetz Bremen GmbH. Die Polizei und die Feuerwehr seien ebenfalls wichtige Ansprechpartner, sowohl für die SWB und Wesernetz als auch das Amt für Straßen und Verkehr. Auch von ihrer Seite kämen regelmäßig wichtige Hinweise über den Zustand der öffentlichen Infrastruktur.

Mängelmelder.de kürt übrigens auf Bundesebene die „Saubermacher-Städte des Jahres“, für eine „außerordentliche Lösungsquote und außerordentlichen Service“. 2017 waren das Heppenheim, Münster und Mühlheim.