Diese beiden zwölf Jahre jungen Talente aus Polen üben fleißig vierhändige Stücke am Klavier für das deutsch-polnische Musikfestival. (Gerard Halama)

Die Pandemie zwingt den Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen, neue Wege zu gehen: Das vierte internationale Musikfestival wird dieses Jahr nicht in Bremen, sondern vom 18. bis 23. September in digitaler Form veranstaltet.

„Da alles online stattfindet, können wir deutlich mehr Talente erreichen, aber auch Zuschauer“, sagt der Vereinsvorsitzende Maciej Ziemski – und lädt zum Besuch der Vereinshomepage ein. 140 Teilnehmende und 22 ehrenamtlich tätige Dozenten beteiligen sich am internationalen Musikfestival.

Die größere Reichweite des Festivals stimmt Maciej Ziemski angesichts des deutlich höheren Organisationsaufwands im Vorfeld versöhnlich. Zudem geht er davon aus, dass es im kommenden Jahr parallel in Bremen und im Netz veranstaltet wird, weil das ein unaufhaltsamer Trend sei. Deshalb sei die Premiere auch eine Generalprobe.

In den vergangenen Jahren konnten nach seiner Auskunft rund 350 Gäste das Abschlusskonzert in der Oberen Rathaushalle genießen. Dieses Mal doppelt so viele, zählt er als Vorteil der virtuellen Form auf. Außerdem könnten sich durch die vier Räume, die online zur Verfügung stünden, weitere Interessierte vom 19. bis 23. September jeweils von 10 bis 14 Uhr in die Meisterkurse reinklicken und zuhören, bemerkt Jolanta Ziemska. „Das ist ein neuer, interessanter Aspekt“, findet die studierte Konzertpianistin.

Die Teilnehmenden von neun bis 21 Jahren kommen aus Danzig, Olsztyn und vier anderen polnischen Städten, aus Bremen, Hamburg, Hannover, Osnabrück und anderen Städten Deutschlands. Erstmals beteiligen sich auch Gäste aus Litauen am Musikfestival, das nur dank vieler Unterstützer veranstaltet werden kann, unter anderem der Karin und Uwe Hollweg Stiftung, der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und des Beirats Obervieland.

Zum Programm gehört auch ein Diskussionsforum mit Live-Stream über die musikalische Ausbildung in den beteiligten Ländern, informiert Jolanta Ziemska. Ferner gebe es psychologische Vorträge zu Themen wie Lampenfieber und die Möglichkeit für individuelle Psychologengespräche.

Dass ein virtuelles Festival wegen der Technik wesentlich aufwendiger vorzubereiten ist als eine Präsenzveranstaltung, hätten die Musiklehrer und Konzertmusiker aus Arsten nicht gedacht. Aber sie freuen sich, dass sich Dozenten von ihrem ehrenamtlichen Eifer anstecken lassen. Eine weltbekannte Geigerin aus den USA, die derzeit in Honulu ist, hält sich von 21 bis 3 Uhr bereit, um wegen der Zeitverschiebung ab 9 Uhr die jungen Talente zu unterrichten.

Weitere Informationen

Wer das internationale Musikfestival online verfolgen möchte, kann dazu die Homepage des Fördervereins für junge Musiker aus Deutschland und Polen aufrufen: https://jungemusiker.com.